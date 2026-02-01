भारत समेत इन 4 टीमों ने हासिल किया टी20 वर्ल्डकप 2026 के सुपर 8 का टिकट, 5 का सफर समाप्त

इंग्लैंड क्रिेकेट टीम (फोटो- IANS)
T20 World Cup 2026 Super 8 Teams Confirm: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 की आधी तस्वीर साफ हो चुकी है। मतलब चार टीमें सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं, जबकि पांच टीमों का आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट से पत्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 4 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। हर ग्रुप से 3 टीमें बाहर होंगी, जबकि 2 टीमें अगले दौर में जाएंगी।
सोमवार को इंग्लैंड और इटली के बीच खेले गए मुकाबले से वर्ल्ड कप को सुपर 8 की एक और टीम मिल गई, जहां इंग्लैंड ने इटली को 24 रन से हरा दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 202 रन बनाए। जवाब में इटली ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन वह लक्ष्य से सिर्फ 24 रन पीछे रह गई। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली। इससे पहले भारत, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज की टीमें भी अगले दौर का टिकट कंफर्म कर चुकी थीं।
इस दौरान स्कॉटलैंड, इटली और नेपाल की टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। हालांकि इन तीनों टीमों को अभी एक-एक मुकाबला खेलना है, लेकिन ग्रुप सी की दो टीमें सुपर 8 में पहुंच चुकी हैं। ऐसे में बची हुई तीनों टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। ग्रुप डी से साउथ अफ्रीका ने अगले दौर में जगह बना ली है, जबकि यूएई और कनाडा का टूर्नामेंट से बाहर होना लगभग तय है। वहीं ग्रुप बी से अब तक एक भी टीम सुपर 8 में नहीं पहुंच सकी है, जबकि ओमान की टीम एलिमिनेट हो चुकी है।
ग्रुप ए से भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर सुपर 8 के लिए क्वालीफाई कर लिया है और नामीबिया टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। हालांकि सुपर 8 की रेस में पाकिस्तान के साथ USA और नीदरलैंड्स की टीमें भी शामिल हैं।
