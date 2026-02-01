भारत समेत इन 4 टीमों ने हासिल किया टी20 वर्ल्डकप 2026 के सुपर 8 का टिकट, 5 का सफर समाप्त

सोमवार को इंग्लैंड और इटली के बीच खेले गए मुकाबले से वर्ल्ड कप को सुपर 8 की एक और टीम मिल गई, जहां इंग्लैंड ने इटली को 24 रन से हरा दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 202 रन बनाए। जवाब में इटली ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन वह लक्ष्य से सिर्फ 24 रन पीछे रह गई। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली। इससे पहले भारत, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज की टीमें भी अगले दौर का टिकट कंफर्म कर चुकी थीं।