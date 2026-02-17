‘गुस्सा छोड़ दो भाई…’, लड़ाई के बाद सूर्यकुमार यादव ने कुलदीप यादव के लिए किया पोस्ट, VIDEO देख नहीं रुकेगी हंसी

यह विवाद पाकिस्तान की पारी के 18वें ओवर में शुरू हुआ। हार्दिक पंड्या गेंदबाजी कर रहे थे और बल्लेबाज शाहीन अफरीदी सामने थे। ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक ने शॉर्ट-पिच गेंद फेंकी, जिसे शाहीन ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद सीधे काउ कॉर्नर पर खड़े कुलदीप यादव के पास पहुंची। यह एक आसान कैच था, लेकिन कुलदीप ने इसे टपका दिया। इतना ही नहीं, गेंद उनके हाथ से छिटककर बाउंड्री पार कर छक्के के लिए चली गई। इस गलती से हार्दिक काफी निराश दिखे, हालांकि उस समय उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।