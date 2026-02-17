AUS vs SL: हम रास्ता भटक गए… टी20 वर्ल्ड कप से लगभग बाहर होने के बाद छलका ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श का दर्द

शानदार शुरुआत के बाद आपको क्या लगता है कि आपको कितने रन बनाने चाहिए थे? इस पर मार्श ने कहा कि हम जानते हैं कि हम अपने बेस्ट पर बड़े स्कोर बना सकते हैं। हम बस बैक-एंड में थोड़ा रास्ता भटक गए। पार्टनरशिप नहीं कर सके और श्रीलंका ने अपनी पारी के बैक-एंड में बहुत अच्छी बॉलिंग की। शुरुआत में ही हमें पता था कि हम कुछ रन पीछे रह गए। जैसा कि मैंने कहा, हमारी शुरुआत अच्छी थी, लेकिन हां, श्रीलंका ने हमें हरा दिया, इसके अलावा और कुछ नहीं कहना है।