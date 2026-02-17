17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

क्रिकेट

PCB चीफ मोहसिन नकवी ने भारत से मिली शर्मनाक हार पर तोड़ी चुप्पी, अब बाबर और शाहीन बनेंगे बलि का बकरा

PCB chief Mohsin Naqvi on Pakistan defeat: पाकिस्‍तान को भारत से हारता देख पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी जल्‍दी मैदान छोड़कर चले गए थे। पाकिस्‍तान की हार के बाद नकवी को निशाना बनाया गया। अब नकवी ने इस पर सख्‍त नाराजगी जताई है। माना जा रहा है कि अगले मैच में बाबर आजम और शाहीन अफरीदी पर गाज गिरेगी।

2 min read
भारत

image

lokesh verma

Feb 17, 2026

PCB chief Mohsin Naqvi on Pakistan defeat

बाबर आजम और शाहीन अफरीदी। इनसर्ट में- मोहसिन नकवी। (फोटो सोर्स: IANS)

PCB chief Mohsin Naqvi on Pakistan defeat: पाकिस्तान टीम को भारत से एक और हार की ओर बढ़ता देख पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) प्रमुख मोहसिन नकवी रविवार को चुपचाप आर प्रेमदासा स्टेडियम से चले गए थे। उस समय पाकिस्तान का स्कोर 97/9 था, सूर्यकुमार यादव इतने रिलैक्स थे कि उन्होंने रिंकू सिंह को गेंद थमा दी थी। फिर भारत ने पाकिस्‍तान को 61 रनों से धूल चटाई। पाक टीम की इस हार के लिए नकवी की भी खूब आलोचना हुई। शोएब अख्तर ने तो उन्‍हें 'जाहिल' तक कह दिया। इसके कुछ घंटों बाद ही ऐसा लगा कि नकवी ने पाकिस्तान की एक और हार पर चुप्पी तोड़ी है।

'बड़े मैचों में ऐसा मंजूर नहीं'

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पीसीबी चीफ ने 61 रन की हार पर अपनी नाराजगी टीम मैनेजर नावेद अकरम चीमा को एक सीनियर बोर्ड अधिकारी के जरिए बताई। नकवी का सख्‍त मैसेज था कि बड़े मैचों में ऐसा प्रदर्शन न तो समझ में आता है और न ही मंजूर है। बता दें कि नकवी के चार्ज संभालने के बाद यह भारत-पाकिस्तान की छठी मीटिंग थी। हो सकता है कि नकवी ने भारत से कुछ बदला लेकर मैदान के बाहर कुछ अलग किया हो। लेकिन, वह पीसीबी चीफ के तौर पर और अपनी टीम को मैदान पर आगे बढ़ाने में पूरी तरह फेल रहे हैं।

बाबर आजम और शाहीन पर गिरेगी गाज

बॉयकॉट के ड्रामे के दौरान सबकुछ नकवी के इर्द-गिर्द घूम रहा था। बांग्लादेश के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद पाकिस्तान ने पहले मैच से हटने का इशारा किया, लेकिन आईसीसी के दबाव और सरकारी ऑर्डर के जवाब में अपना मन बदल लिया। जब पाकिस्तान आखिरकार मैदान पर उतरा तो वे पूरी तरह से हार गए। इस हार के बाद टीम मैनेजमेंट ने कथित तौर पर देर रात तक बातचीत की। आने वाले मैच के लिए बदलावों पर भी चर्चा हुई। इसमें पुराने खिलाड़ी शाहीन अफरीदी और बाबर आजम को बेंच पर बैठाने की संभावना भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, हेड कोच माइक हेसन ने टीम से कहा कि उन्होंने अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से परफॉर्म नहीं किया।

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि नकवी प्रेमदासा स्टेडियम में मैच जल्दी छोड़कर चले गए, क्योंकि यह साफ हो गया था कि पाकिस्तान को भारत से एक और हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देर रात मैनेजमेंट थिंक टैंक ने तय किया कि अब बहुत हो गया। बाबर और शाहीन को बेंच पर बैठाकर बुधवार को नामीबिया के खिलाफ सलमान मिर्जा/नसीम शाह और फखर जमान को आजमाया जाए।

टी20 वर्ल्‍ड कप में बाबर और शाहीन का निराशाजनक प्रदर्शन

बाबर आजम ने ऐसी सिचुएशन में कुछ नहीं किया जो उनके लिए आइडियल होनी चाहिए थी। वहीं, शाहीन अफरीदी ने भी काफी निराशाजनक प्रदर्शन किया। अफरीदी ने इस टूर्नामेंट में अब तक 11.22 के इकॉनमी रेट से रन खर्चे हैं। इस बीच बाबर का रिकॉर्ड भी खराब है, उन्होंने 22.00 के औसत और 115.79 के साधारण स्‍ट्राइक रेट से सिर्फ 66 रन बनाए हैं।

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

17 Feb 2026 09:59 am

Published on: 17 Feb 2026 09:59 am
Hindi News / Sports / Cricket News / PCB चीफ मोहसिन नकवी ने भारत से मिली शर्मनाक हार पर तोड़ी चुप्पी, अब बाबर और शाहीन बनेंगे बलि का बकरा

