PCB चीफ मोहसिन नकवी ने भारत से मिली शर्मनाक हार पर तोड़ी चुप्पी, अब बाबर और शाहीन बनेंगे बलि का बकरा

बॉयकॉट के ड्रामे के दौरान सबकुछ नकवी के इर्द-गिर्द घूम रहा था। बांग्लादेश के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद पाकिस्तान ने पहले मैच से हटने का इशारा किया, लेकिन आईसीसी के दबाव और सरकारी ऑर्डर के जवाब में अपना मन बदल लिया। जब पाकिस्तान आखिरकार मैदान पर उतरा तो वे पूरी तरह से हार गए। इस हार के बाद टीम मैनेजमेंट ने कथित तौर पर देर रात तक बातचीत की। आने वाले मैच के लिए बदलावों पर भी चर्चा हुई। इसमें पुराने खिलाड़ी शाहीन अफरीदी और बाबर आजम को बेंच पर बैठाने की संभावना भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, हेड कोच माइक हेसन ने टीम से कहा कि उन्होंने अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से परफॉर्म नहीं किया।