T20 World Cup 2026 Points Table Update: श्रीलंका ने पल्लेकेले में रविवार को टी20 वर्ल्ड 2026 में बड़ा उलटफेर करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से मात दी है। यह श्रीलंका की लगातार तीसरी जीत है इस जीत के साथ उसने सुपर 8 में अपनी जगह सुरक्षित कर ली है। इस तरह अब तक सुपर 8 में पांच टीमों ने जगह बना है तो पांच टीमें आधिकारिक रूप से टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। अब तीन स्‍थानों के लिए 10 टीमों के बीच जंग होगी। आइये लेटेस्‍ट पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डालते हैं।