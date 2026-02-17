कनाडा के युवराज सामरा टी20 वर्ल्‍ड कप में सबसे कम उम्र में सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्‍होंने यह कमाल 19 साल और 141 दिन की उम्र में किया है। सामरा ने इस मामले में पाकिस्‍तानी बल्‍लेबाज अहमद शहजाद के रिकॉर्ड को तोड़ा है। शहजाद ने 2014 के T20 वर्ल्ड कप में यह उपलब्धि मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ 22 साल और 127 दिन की उम्र में बनाया था। जबकि इससे पहले सुरेश रैना ने 2010 के टी20 वर्ल्‍ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 23 साल और 156 दिन की उम्र में शतक बनाया था।