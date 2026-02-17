T20 वर्ल्डकप 2026 से ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियली हुई बाहर, जिम्बाब्वे के बाद बारिश ने किया बड़ा नुकसान

इस टूर्नामेंट में अपने मुख्य तेज गेंदबाजों के बिना खेलने आई ऑस्ट्रेलिया को पहले ही मुकाबले में आयरलैंड के खिलाफ शानदार जीत मिली। हालांकि उसे अगले मुकाबले में जिम्बाब्वे ने हरा दिया और फिर मेजबान श्रीलंका ने मात दी, जिससे उनके अगले दौर में पहुंचने की संभावनाओं को झटका लगा। हालांकि जिम्बाब्वे से उनकी आखिरी उम्मीद बची थी। अगर जिम्बाब्वे की टीम अपने आखिरी दोनों मुकाबले हार जाती तो ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 में पहुंच जाती लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जिम्बाब्वे का तीसरा मैच रद्द हुआ और उसके 5 अंक हो गए। अब आखिरी मैच जीतकर भी ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 4 अंक हो पाएंगे। यही वजह है कि कंगारू टीम टी20 वर्ल्डकप 2026 से आधिकारिक तौर पर बाहर हो गई है।