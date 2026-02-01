17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप 2026 में ऑस्ट्रेलिया को मिला गहरा जख्म, 17 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

2009 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया टी20 विश्व में ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गया। खिलाड़ियों की चोट से परेशान कंगारुओं को ज़िम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ हार ने 17 साल में सबसे शर्मनाक विदाई दिलाई। 2021 के विश्व चैंपियन का यह पतन क्रिकेट जगत के लिए बड़ा झटका है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saksham Agrawal

Feb 17, 2026

australia-out-of-t20-world-cup-2026-group-stage-after-17-years

टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ ऑस्ट्रेलिया (PC: ANI)

T20 World Cup Australia poor Performance: ऑस्ट्रेलिया को ICC T20 विश्व कप 2026 के ग्रुप स्टेज में ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ज़िम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच मैच बारिश में धुल जाने के बाद ज़िम्बाब्वे को ग्रुप B में शीर्ष दो में जगह मिल गई, और कंगारुओं का वर्ल्ड कप अभियान यहीं समाप्त हो गया। 2009 के बाद से यह पहली बार है जब ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज पार करने में नाकाम रहा है।

इस बार कंगारुओं का अभियान शुरू होने से पहले ही संकट में था, टीम के मुख्य तेज़ गेंदबाज़ पैट कमिंस और जोश हेज़लवुड चोट के कारण टीम से बाहर थे। कप्तान मिचेल मार्श भी शुरुआती मैचों से बाहर रहे। आयरलैंड के खिलाफ 67 रन की जीत के बावजूद, ज़िम्बाब्वे के हाथों 23 रन और श्रीलंका के हाथों 8 विकेट से मिली लगातार दो हार ने ऑस्ट्रेलिया का इस वर्ल्ड कप में सफर यहीं पर खत्म कर दिया। दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मार्क वॉ ने इस अभियान को “शुरू से ही बर्बाद” बताया और स्टीव स्मिथ को टीम से बाहर रखने के फैसले को “अपमानजनक” कहा।

ऑस्ट्रेलिया का T20 विश्व कप सफर

ऑस्ट्रेलिया ने 2007 से T20 विश्व कप के सभी संस्करणों में हिस्सा लिया है। 2010 में वे फाइनल तक पहुंचे लेकिन इंग्लैंड से हारे। 2007 और 2012 में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। मिचेल मार्श की नाबाद 77 रन की पारी के दम पर न्यूज़ीलैंड को फाइनल में हराया। 2024 में कंगारु टीम सुपर-8 तक पहुंची लेकिन भारत और अफगानिस्तान से हार के बाद सेमीफाइनल नहीं खेल पाई। इस बार 2026 के संस्करण में टीम को में ग्रुप स्टेज से ही विदा होना पड़ा।

जब-जब प्लेऑफ से पहले हुए बाहर

  • 2009 T20 विश्व कप: ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया एक भी मैच नहीं जीत सका। वेस्टइंडीज़ और श्रीलंका से दोनों मैच गंवाए।
  • 2014 T20 विश्व कप: सुपर-10 में ऑस्ट्रेलिया ने केवल बांग्लादेश के खिलाफ एक जीत दर्ज की। वे नॉकआउट दौर तक नहीं पहुंच सके। एरोन फिंच टीम के शीर्ष रन स्कोरर रहे।
  • 2016 T20 विश्व कप: सुपर-10 में न्यूज़ीलैंड से हार के बाद टीम दो मैच जीती, लेकिन भारत से हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई।
  • 2022 T20 विश्व कप: ऑस्ट्रेलिया की मेज़बानी में खेले गए इस विश्व कप में न्यूज़ीलैंड से बड़ी हार से अभियान की शुरुआत हुई। एक मैच बारिश से धुला और नेट रन रेट के चलते सेमीफाइनल में जगह नहीं मिली।
  • 2026 T20 विश्व कप: चोटों, खराब चयन और तैयारी की कमी के चलते ग्रुप स्टेज में ही बाहर।17 साल बाद यह कंगारुओं की सबसे बड़ी विफलता है।

ये भी पढ़ें

T20 वर्ल्डकप के सुपर 8 की 7 टीमें कन्फर्म, ऑस्ट्रेलिया का पत्ता साफ, आखिरी स्थान के लिए इन 2 में रेस
क्रिकेट
t20 world cup 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

17 Feb 2026 08:28 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 वर्ल्डकप 2026 में ऑस्ट्रेलिया को मिला गहरा जख्म, 17 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

मोहसिन नकवी ने सलमान आगा को दी खुली छूट! नामीबिया के खिलाफ दिख सकता है असर

Pakistan Cricket team
क्रिकेट

टीम इंडिया के सुपर 8 मुकाबले हुए तय, जानें किन टीमों से कब-कहां होगा मुकाबला, देखें पूरा शेड्यूल

Team India
क्रिकेट

कनाडा के 19 वर्षीय ‘युवी’ का कमाल, T20 विश्व कप में रचा इतिहास, युवराज सिंह से खास कनेक्शन

क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप के सुपर 8 की 7 टीमें कन्फर्म, ऑस्ट्रेलिया का पत्ता साफ, आखिरी स्थान के लिए इन 2 में रेस

t20 world cup 2026
क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप 2026 से ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियली हुई बाहर, जिम्बाब्वे के बाद बारिश ने किया बड़ा नुकसान

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.