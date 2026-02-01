T20 वर्ल्डकप 2026 में ऑस्ट्रेलिया को मिला गहरा जख्म, 17 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

इस बार कंगारुओं का अभियान शुरू होने से पहले ही संकट में था, टीम के मुख्य तेज़ गेंदबाज़ पैट कमिंस और जोश हेज़लवुड चोट के कारण टीम से बाहर थे। कप्तान मिचेल मार्श भी शुरुआती मैचों से बाहर रहे। आयरलैंड के खिलाफ 67 रन की जीत के बावजूद, ज़िम्बाब्वे के हाथों 23 रन और श्रीलंका के हाथों 8 विकेट से मिली लगातार दो हार ने ऑस्ट्रेलिया का इस वर्ल्ड कप में सफर यहीं पर खत्म कर दिया। दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मार्क वॉ ने इस अभियान को “शुरू से ही बर्बाद” बताया और स्टीव स्मिथ को टीम से बाहर रखने के फैसले को “अपमानजनक” कहा।