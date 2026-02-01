T20 वर्ल्डकप 2026 में ऑस्ट्रेलिया को मिला गहरा जख्म, 17 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ ऑस्ट्रेलिया (PC: ANI)
T20 World Cup Australia poor Performance: ऑस्ट्रेलिया को ICC T20 विश्व कप 2026 के ग्रुप स्टेज में ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ज़िम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच मैच बारिश में धुल जाने के बाद ज़िम्बाब्वे को ग्रुप B में शीर्ष दो में जगह मिल गई, और कंगारुओं का वर्ल्ड कप अभियान यहीं समाप्त हो गया। 2009 के बाद से यह पहली बार है जब ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज पार करने में नाकाम रहा है।
इस बार कंगारुओं का अभियान शुरू होने से पहले ही संकट में था, टीम के मुख्य तेज़ गेंदबाज़ पैट कमिंस और जोश हेज़लवुड चोट के कारण टीम से बाहर थे। कप्तान मिचेल मार्श भी शुरुआती मैचों से बाहर रहे। आयरलैंड के खिलाफ 67 रन की जीत के बावजूद, ज़िम्बाब्वे के हाथों 23 रन और श्रीलंका के हाथों 8 विकेट से मिली लगातार दो हार ने ऑस्ट्रेलिया का इस वर्ल्ड कप में सफर यहीं पर खत्म कर दिया। दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मार्क वॉ ने इस अभियान को “शुरू से ही बर्बाद” बताया और स्टीव स्मिथ को टीम से बाहर रखने के फैसले को “अपमानजनक” कहा।
ऑस्ट्रेलिया ने 2007 से T20 विश्व कप के सभी संस्करणों में हिस्सा लिया है। 2010 में वे फाइनल तक पहुंचे लेकिन इंग्लैंड से हारे। 2007 और 2012 में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। मिचेल मार्श की नाबाद 77 रन की पारी के दम पर न्यूज़ीलैंड को फाइनल में हराया। 2024 में कंगारु टीम सुपर-8 तक पहुंची लेकिन भारत और अफगानिस्तान से हार के बाद सेमीफाइनल नहीं खेल पाई। इस बार 2026 के संस्करण में टीम को में ग्रुप स्टेज से ही विदा होना पड़ा।
