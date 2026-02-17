T20 वर्ल्डकप के सुपर 8 की 7 टीमें कन्फर्म, ऑस्ट्रेलिया का पत्ता साफ, आखिरी स्थान के लिए इन 2 में रेस

जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सबको चौंका दिया है। जिम्बाब्वे ने इस टूनामेंट में अब तक तीन मुकाबले खेले है, जिसमें दो मैच में जीत दर्ज है। वहीं एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। इस प्रकार से जिम्बाब्वे के 5 अंक हो गए है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने भी तीन मैच खेले है, जिसमें दो मुकाबलों हार का सामना करना पड़ा, जबकि एक में मैच में जीत मिली है। इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के दो अंक है।