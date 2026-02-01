कनाडा के 19 वर्षीय ‘युवी’ का कमाल, T20 विश्व कप में रचा इतिहास, युवराज सिंह से खास कनेक्शन

सामरा ने पहली 19 गेंदों पर सावधानी से खेलते हुए नजरें जमाई, लेकिन छठे ओवर में जेम्स नीशम के ओवर में तीन चौके और एक छक्का जड़कर ये साफ कर दिया कि आज का दिन उनका है। 36 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करने के बाद उन्होंने गियर चेंज किया और अगले 52 रन केवल 22 गेंदों में जोड़े। 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर काइल जेमीसन की गेंद पर चौका मारकर सामरा ने अपना ऐतिहासिक शतक पूरा किया। उनका शतक 58 गेंदों पर आया। मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में उन्होंने कहा, "मैंने इस पल की कल्पना तभी से की थी जब हमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई किया था। यहां आकर, अपने पहले मैच में शतक जड़ना सच में एक सपना सच होने जैसा है।"