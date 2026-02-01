17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

कनाडा के 19 वर्षीय ‘युवी’ का कमाल, T20 विश्व कप में रचा इतिहास, युवराज सिंह से खास कनेक्शन

ICC T20 World Cup 2026: कनाडा के 19 वर्षीय ओपनर युवराज समरा (Yuvraj Samra) ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 31वें मैच (Canada vs New Zealand) में न्यूजीलैंड के खिलाफ 65 गेंदों पर 110 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। वह टी20 विश्व कप में शतक जमाने वाले एसोसिएट देश के पहले बल्लेबाज और टूर्नामेंट के सबसे युवा शतकवीर बने। हालांकि मैच में न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से जीत दर्ज की।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Saksham Agrawal

Feb 17, 2026

ICC T20 World Cup 2026: चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में मंगलवार के मैच (Canada vs New Zealand) में क्रिकेट जगत ने एक ऐसी पारी देखी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। कनाडा के 19 वर्षीय ओपनर युवराज सिंह सामरा (Yuvraj Samra) ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मात्र 65 गेंदों पर 110 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। यह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी एसोसिएट देश के बल्लेबाज का पहला शतक है। महज 19 साल और 141 दिन की उम्र में सामरा ने पाकिस्तान के अहमद शहजाद (22 साल, 2014) का रिकॉर्ड तोड़कर टूर्नामेंट के सबसे युवा शतकवीर बनने का गौरव भी हासिल किया।

सामरा ने पहली 19 गेंदों पर सावधानी से खेलते हुए नजरें जमाई, लेकिन छठे ओवर में जेम्स नीशम के ओवर में तीन चौके और एक छक्का जड़कर ये साफ कर दिया कि आज का दिन उनका है। 36 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करने के बाद उन्होंने गियर चेंज किया और अगले 52 रन केवल 22 गेंदों में जोड़े। 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर काइल जेमीसन की गेंद पर चौका मारकर सामरा ने अपना ऐतिहासिक शतक पूरा किया। उनका शतक 58 गेंदों पर आया। मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में उन्होंने कहा, "मैंने इस पल की कल्पना तभी से की थी जब हमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई किया था। यहां आकर, अपने पहले मैच में शतक जड़ना सच में एक सपना सच होने जैसा है।"

बेकार हुआ शतक

कनाडा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और सामरा व कप्तान दिलप्रीत बाजवा (36) के बीच पहले विकेट के लिए 116 रन की साझेदारी के बल पर 173/4 का स्कोर खड़ा किया, जो किसी फुल मेंबर टीम के खिलाफ किसी एसोसिएट टीम की ओपनिंग जोड़ी का टी20 वर्ल्ड कप रिकॉर्ड है। जवाब में न्यूजीलैंड ने ग्लेन फिलिप्स (76) और रचिन रवींद्र (59) की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से 8 विकेट शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया।

इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ग्रुप डी से सुपर 8 के लिए क्वालीफाई करने वाली छठी टीम बन गई। साथ ही कनाडा और अफगानिस्तान ग्रुप चरण से ही बाहर हो गए। कनाडा ने इस टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन किया, अगर गेंदबाजी विभाग थोड़ा और बैलेंस दिखाता तो दर्शकों को ओमान की तरफ से चौंकाने वाले मैच देखने को मिल सकते थे।

एसोसिएट देशों के T20 वर्ल्ड कप में शीर्ष 5 व्यक्तिगत स्कोर

  • 110 - युवराज सामरा (कनाडा) बनाम न्यूजीलैंड, चेन्नई, 2026
  • 94* - एरोन जोन्स (यूएसए) बनाम कनाडा, ग्रैंड प्रेयरी, 2024
  • 86 - माइकल जोन्स (स्कॉटलैंड) बनाम आयरलैंड, होबार्ट, 2022
  • 84 - जॉर्ज म्यूनसे (स्कॉटलैंड) बनाम इटली, कोलकाता, 2026
  • 80* - एंड्रीज गाउस (यूएसए) बनाम दक्षिण अफ्रीका, नॉर्थ साउंड, 2024

पिता हैं युवराज सिंह के फैन, उन्हीं के नाम पर रखा नाम, चाहते हैं बेटा उन्हीं की तरह खेले

युवराज सिंह सामरा का क्रिकेट से रिश्ता उनके जन्म से पहले ही तय कर दिया गया था। उनके पिता बलजीत सामरा पंजाब से निकलकर कनाडा के ब्रैम्पटन, ओंटारियो में बस गए थे। बलजीत भारतीय क्रिकेट के दिग्गज युवराज सिंह के जबरदस्त प्रशंसक हैं। बलजीत साहब ने अपने बेटे का नाम युवराज सिंह के नाम पर रखा, और यह भी सुनिश्चित किया कि बेटा युवी की तरह बाएं हाथ से बल्लेबाजी करे। खुद युवराज सामरा बताते हैं, "मुझे लगता है मैं पहले दाएं हाथ का था, लेकिन पापा ने मुझे बाएँ हाथ का बना दिया।"

सामरा के जीवन में क्रिकेट की नींव टोरंटो के कोच अमरिंदर भिंदर ने रखी, जो क्रिकेट साउथ अफ्रीका के लेवल-3 कोच हैं। भिंदर ही उनके पिता को पटियाला शाही क्रिकेट क्लब लेकर गए, जहां 13 साल की उम्र से युवराज के शॉट निखरने शुरू हुए। वह कनाडा के ठंडे मौसम से बचकर सर्दियों में खास क्रिकेट खेलने के लिेए पंजाब आते थे। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई उन्होंने घर से की, ताकि क्रिकेट का यह रुटीन बाधित न हो। चेन्नई के मैदान पर आज का शतक उन्होंने अपने पिता को समर्पित किया। वे बेशक इस मैच के दौरान मैदान में मौजूद नहीं थे, लेकिन युवराज के हर शॉट में उनका सपना साकार होता दिखा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Feb 2026 06:34 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / कनाडा के 19 वर्षीय ‘युवी’ का कमाल, T20 विश्व कप में रचा इतिहास, युवराज सिंह से खास कनेक्शन

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

टीम इंडिया के सुपर 8 मुकाबले हुए तय, जानें किन टीमों से कब-कहां होगा मुकाबला, देखें पूरा शेड्यूल

Team India
क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप के सुपर 8 की 7 टीमें कन्फर्म, ऑस्ट्रेलिया का पत्ता साफ, आखिरी स्थान के लिए इन 2 में रेस

t20 world cup 2026
क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप 2026 से ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियली हुई बाहर, जिम्बाब्वे के बाद बारिश ने किया बड़ा नुकसान

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
क्रिकेट

टीम इंडिया से हार के बाद उस्मान तारिक ने भरी हुंकार, कहा- दोबारा भारत से भिड़ेंगे तो…

Usman Tariq
क्रिकेट

T20 World Cup 2026 : 6 टीमों ने सुपर-8 में जगह की पक्की, ऑस्ट्रेलिया-पाकिस्तान की अटकी सांसें, ये टीमें हुई बाहर!

T20 World Cup 2026 Super 8
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.