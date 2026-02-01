टीम इंडिया के सुपर 8 मुकाबले हुए तय, जानें किन टीमों से कब-कहां होगा मुकाबला, देखें पूरा शेड्यूल

आपको बता दें कि इस ग्रुप में भारतीय टीम अब तक अपने तीनों मुकाबले जीत चुकी है और ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला उसका नीदरलैंड्स के खिलाफ है। इसके बाद सुपर 8 में भारतीय टीम अपना पहला मैच 22 फरवरी को खेलेगी, जहां उसका सामना साउथ अफ्रीका (नरेंद्र मोदी स्टेडियम-अहमदाबाद) से होगा। 26 फरवरी को भारतीय टीम जिम्बाब्वे (एम चिदंबरम स्टेडियम- चेन्नई) के खिलाफ मैदान पर उतरेगी, जबकि 1 मार्च को उसका सामना वेस्टइंडीज (ईडन गार्डन्स- कोलकाता) से होगा।