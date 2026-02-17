टीम इंडिया से हार के बाद उस्मान तारिक ने भरी हुंकार, कहा- दोबारा भारत से भिड़ेंगे तो…

Ind vs Pak T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में पहुंचने के लिए पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। भारतीय टीम के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान की टीम अब किसी भी गलती को दोहराना नहीं चाहती है। 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए भारत और पाकिस्तान के बीच हाई-वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तानी बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप रहे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को 61 रन से हार का सामना करना पड़ा।