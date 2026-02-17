वैभव सूर्यवंशी ने क्यों नहीं दिया 10वीं का एग्जाम, स्कूल के प्रिंसिपल ने किया बड़ा खुलासा

सीबीएसई के अनुसार, वैभव सूर्यवंशी का परीक्षा फॉर्म भर लिया गया था और उनका एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका था। उनका परीक्षा केंद्र पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल था। स्कूल के प्रिंसिपल एनके सिन्हा ने कहा, "आज वैभव सूर्यवंशी परीक्षा देने नहीं आए। उन्हें अनुपस्थित दर्ज कर लिया गया है, जैसा कि सीबीएसई की नीति है। हम उम्मीद करते थे कि वह परीक्षा देने आएंगे, लेकिन उनका क्रिकेट से जुड़ा अन्य कार्य हो सकता है, जैसे अभ्यास या मैच। हमें यकीन है कि वह अगले परीक्षा सत्र में भाग लेंगे।"