T20 World Cup 2026 : 6 टीमों ने सुपर-8 में जगह की पक्की, ऑस्ट्रेलिया-पाकिस्तान की अटकी सांसें, ये टीमें हुई बाहर!

अफगानिस्तान 2024 की सेमीफाइनलिस्ट टीम इस बार 'ग्रुप ऑफ डेथ' में फंस गई और बाहर हो गई। दूसरी नेपाल जो इंग्लैंड को कड़ी टक्कर देने के बाद भी सुपर-8 तक नहीं पहुंच पाई। पहली बार खेल रही इटली टीम ने सबका दिल जीता, लेकिन बड़े मैचों में पिछड़ गई। कनाडा, नामीबिया, ओमान, UAE और स्कॉटलैंड ये सभी टीमों का सफर ग्रुप स्टेज के साथ ही खत्म हो गया है।