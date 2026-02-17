17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

क्रिकेट

खत्म हुआ इंतजार, न्यूजीलैंड ने ग्रुप D से सुपर 8 में बनाई जगह, चकनाचूर इन 3 टीमों का सपना

ICC Men's T20 World Cup 2026, Super 8 Team: कनाडा के खिलाफ न्यूजीलैंड की जीत ने ग्रुप D का समीकरण साफ कर दिया है। इस ग्रुप से साउथ अफ्रीका के साथ कीवी टीम ने सुपर 8 में जगह पक्की कर ली है।

Vivek Kumar Singh

Feb 17, 2026

NZ vs CAN

न्यूजीलैंड बनाम कनाडा (फोटो- IANS)

T20 World Cup 2026 Super 8: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 31वें मुकाबले में न्यूजीलैंड ने कनाडा को हराकर सुपर 8 का टिकट कंफर्म कर लिया। इस मुकाबले में कनाडा ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 173 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड ने ग्लेन फिलिप्स की तूफानी पारी की बदौलत 15.1 ओवर में ही 176 रन बना लिए। इसके साथ ही ग्रुप डी का समीकरण भी साफ हो गया है। इससे पहले साउथ अफ्रीका ने इस ग्रुप से सुपर 8 में अपनी जगह कंफर्म कर ली थी और अब न्यूजीलैंड ने भी क्वालीफाई कर लिया है।

टूटा इन 3 टीमों का सपना

न्यूजीलैंड के सुपर 8 में पहुंचने के साथ ही अफगानिस्तान का अगले दौर में पहुंचने का सपना टूट गया है। वहीं यूएई और कनाडा की टीमें भी टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं।

आपको बता दें कि इस मुकाबले में कनाडा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उनके सलामी बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत की। युवराज समर ने 65 गेंदों में 110 रन की पारी खेली और वह एसोसिएट देश की ओर से टी20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इसके बाद कप्तान दिलप्रीत बाजवा ने 36 रन बनाए। दोनों के आउट होने के बाद निचले क्रम के बल्लेबाज ज्यादा कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन कनाडा की टीम 173 रन बनाने में सफल रही।

फिलिप्स ने मचाया गदर

174 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। टीम शेफर्ट 6 रन बनाकर लौट गए, जबकि फिन एलन भी सिर्फ 21 रन ही बना सके। हालांकि इसके बाद ग्लेन फिलिप्स और रचिन रविंद्र ने कनाडा के गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाई। दोनों ने अर्धशतक तो पूरा किया ही, साथ ही 15.1 ओवर में ही न्यूजीलैंड को जीत दिला दी। फिलिप्स ने 36 गेंदों में 6 छक्के-4 चौकों की मदद से 76 रन की पारी खेली, तो रचिन ने 39 गेद में 59 रन बनाए। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने सुपर 8 में जगह बना ली। इस ग्रुप में न्यूजीलैंड को सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है, जबकि उसने अफगानिस्तान, यूएई और कनाडा को हराया।

हालांकि इस ग्रुप में अभी भी साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, यूएई और कनाडा को एक-एक मैच खेलना है। साउथ अफ्रीका का आखिरी मुकाबला यूएई से है, जबकि अफगानिस्तान का अंतिम मुकाबला कनाडा के खिलाफ होगा। लेकिन इन मैचों के परिणाम का अब ग्रुप के सुपर 8 समीकरण पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

इस टूर्नामेंट में अफगानिस्तान की टीम को पहले ही मुकाबले में न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि दूसरे मुकाबले में उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच टाई खेला। पहला सुपर ओवर भी टाई रहा, लेकिन दूसरे सुपर ओवर में साउथ अफ्रीका ने जीत हासिल की। इसके बाद अफगानिस्तान ने यूएई को पांच विकेट से हराया। अब कनाडा के खिलाफ जीत हासिल करने के बाद भी वह अगले दौर में नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी ओर यूएई की टीम ने कनाडा को हराया था और उसका आखिरी मुकाबला साउथ अफ्रीका से है। वहीं कनाडा की टीम अब तक एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई है।

Updated on:

17 Feb 2026 04:12 pm

Published on:

17 Feb 2026 04:02 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / खत्म हुआ इंतजार, न्यूजीलैंड ने ग्रुप D से सुपर 8 में बनाई जगह, चकनाचूर इन 3 टीमों का सपना

बड़ी खबरें

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

वैभव सूर्यवंशी ने क्यों नहीं दिया 10वीं का एग्जाम, स्कूल के प्रिंसिपल ने किया बड़ा खुलासा

क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, ये टीम भी नहीं चाहती कि जिम्बाब्वे जीते, एक मैच से टीकी हैं दो टीमों की उम्मीदें

क्रिकेट

अगर रद्द हुआ जिम्बाब्वे-आयरलैंड का मैच, तो ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 से होगी बाहर या बचेगी उम्मीद, समझें समीकरण

Australia
क्रिकेट

NZ vs CAN: कनाडा को 8 विकेट से रौंदकर सुपर-8 में पहुंचने वाली छठी टीम बनी न्यूजीलैंड

NZ vs CAN Match Highlights
क्रिकेट

भारत को वर्ल्ड चैंपियन और RCB को खिताब जिताने वाली स्मृति मंधाना बनीं ‘स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर’

Smriti Mandhana Award, Smriti Mandhana BBC Sportswoman of the Year 2025, WPL winners 2025
क्रिकेट
