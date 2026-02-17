खत्म हुआ इंतजार, न्यूजीलैंड ने ग्रुप D से सुपर 8 में बनाई जगह, चकनाचूर इन 3 टीमों का सपना

174 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। टीम शेफर्ट 6 रन बनाकर लौट गए, जबकि फिन एलन भी सिर्फ 21 रन ही बना सके। हालांकि इसके बाद ग्लेन फिलिप्स और रचिन रविंद्र ने कनाडा के गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाई। दोनों ने अर्धशतक तो पूरा किया ही, साथ ही 15.1 ओवर में ही न्यूजीलैंड को जीत दिला दी। फिलिप्स ने 36 गेंदों में 6 छक्के-4 चौकों की मदद से 76 रन की पारी खेली, तो रचिन ने 39 गेद में 59 रन बनाए। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने सुपर 8 में जगह बना ली। इस ग्रुप में न्यूजीलैंड को सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है, जबकि उसने अफगानिस्तान, यूएई और कनाडा को हराया।