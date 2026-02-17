ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, ये टीम भी नहीं चाहती कि जिम्बाब्वे जीते, एक मैच से टीकी हैं दो टीमों की उम्मीदें

अगर आयरलैंड इस मुकाबले में हार जाती है, तो आयरलैंड के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया की सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीदें भी खत्म हो जाएंगी। ऐसे में आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों की दुआ यही होगी कि जिम्बाब्वे दोनों मैच हार जाए। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जिम्बाब्वे इन दो मैचों में किस तरह की रणनीति अपनाता है और सुपर 8 में जगह बनाने में सफल होता है या नहीं।