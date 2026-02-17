17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, ये टीम भी नहीं चाहती कि जिम्बाब्वे जीते, एक मैच से टीकी हैं दो टीमों की उम्मीदें

जिम्बाब्वे को सुपर 8 में पहुंचने के लिए एक अंक की जरूरत है, क्योंकि जिम्बाब्वे हारता है, तो आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की राह आसान हो जाएगी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Feb 17, 2026

जिम्बाब्वे मैच (IANS)

जिम्बाब्वे के पास सुपर 8 में पहुंचने का सुनहरा मौका है, लेकिन यह पूरी तरह से लास्ट दो मैचों पर निर्भर करेगा। फिलहाल, जिम्बाब्वे को सुपर 8 में प्रवेश करने के लिए सिर्फ एक अंक की जरूरत है। यानी अगर जिम्बाब्वे का एक मैच भी ड्रॉ हो जाता है और एक मैच में हार का सामना करना पड़ता है, तो भी वह सुपर 8 में जगह बना लेगा।

आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे की हार के इंतजार

अब जिम्बाब्वे के इन दो मैचों का असर सिर्फ उसकी टीम पर ही नहीं, बल्कि आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों पर भी होगा। आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही इस समय जिम्बाब्वे की हार के इंतजार में हैं। अगर जिम्बाब्वे को आयरलैंड बड़े अंतर से हरा देती है, तो ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें भी बनी रहेंगी।

आयरलैंड की हार से ऑस्ट्रेलिया की सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीदें खत्म

अगर आयरलैंड इस मुकाबले में हार जाती है, तो आयरलैंड के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया की सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीदें भी खत्म हो जाएंगी। ऐसे में आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों की दुआ यही होगी कि जिम्बाब्वे दोनों मैच हार जाए। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जिम्बाब्वे इन दो मैचों में किस तरह की रणनीति अपनाता है और सुपर 8 में जगह बनाने में सफल होता है या नहीं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Sports News

Sports news In Hindi

Published on:

17 Feb 2026 04:15 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, ये टीम भी नहीं चाहती कि जिम्बाब्वे जीते, एक मैच से टीकी हैं दो टीमों की उम्मीदें

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

वैभव सूर्यवंशी ने क्यों नहीं दिया 10वीं का एग्जाम, स्कूल के प्रिंसिपल ने किया बड़ा खुलासा

क्रिकेट

खत्म हुआ इंतजार, न्यूजीलैंड ने ग्रुप D से सुपर 8 में बनाई जगह, चकनाचूर इन 3 टीमों का सपना

NZ vs CAN
क्रिकेट

अगर रद्द हुआ जिम्बाब्वे-आयरलैंड का मैच, तो ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 से होगी बाहर या बचेगी उम्मीद, समझें समीकरण

Australia
क्रिकेट

NZ vs CAN: कनाडा को 8 विकेट से रौंदकर सुपर-8 में पहुंचने वाली छठी टीम बनी न्यूजीलैंड

NZ vs CAN Match Highlights
क्रिकेट

भारत को वर्ल्ड चैंपियन और RCB को खिताब जिताने वाली स्मृति मंधाना बनीं ‘स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर’

Smriti Mandhana Award, Smriti Mandhana BBC Sportswoman of the Year 2025, WPL winners 2025
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.