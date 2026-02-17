ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, ये टीम भी नहीं चाहती कि जिम्बाब्वे जीते, एक मैच से टीकी हैं दो टीमों की उम्मीदें

जिम्बाब्वे मैच (IANS)
जिम्बाब्वे के पास सुपर 8 में पहुंचने का सुनहरा मौका है, लेकिन यह पूरी तरह से लास्ट दो मैचों पर निर्भर करेगा। फिलहाल, जिम्बाब्वे को सुपर 8 में प्रवेश करने के लिए सिर्फ एक अंक की जरूरत है। यानी अगर जिम्बाब्वे का एक मैच भी ड्रॉ हो जाता है और एक मैच में हार का सामना करना पड़ता है, तो भी वह सुपर 8 में जगह बना लेगा।
अब जिम्बाब्वे के इन दो मैचों का असर सिर्फ उसकी टीम पर ही नहीं, बल्कि आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों पर भी होगा। आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही इस समय जिम्बाब्वे की हार के इंतजार में हैं। अगर जिम्बाब्वे को आयरलैंड बड़े अंतर से हरा देती है, तो ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें भी बनी रहेंगी।
अगर आयरलैंड इस मुकाबले में हार जाती है, तो आयरलैंड के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया की सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीदें भी खत्म हो जाएंगी। ऐसे में आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों की दुआ यही होगी कि जिम्बाब्वे दोनों मैच हार जाए। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जिम्बाब्वे इन दो मैचों में किस तरह की रणनीति अपनाता है और सुपर 8 में जगह बनाने में सफल होता है या नहीं।
