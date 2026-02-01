मोहसिन नकवी ने सलमान आगा को दी खुली छूट! नामीबिया के खिलाफ दिख सकता है असर

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को एसएससी ग्राउंड पर टीम की प्रैक्टिस के दौरान पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा और हेड कोच माइक हेसन के बीच लंबी बातचीत हुई। सूत्रों ने टेलीकॉमएशियाडॉटनेट को बताया, “साफ तौर पर बातचीत दो मुख्य और अनुभवी खिलाड़ियों (शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम) के बाहर होने की संभावना के साथ संभावित बदलावों के इर्द-गिर्द थी।” शाहीन अफरीदी फिटनेस और फॉर्म से जूझ रहे हैं। उन्होंने 3 मुकाबलों के सिर्फ 9 ओवरों में 101 रन दिए हैं। अफरीदी ने भारत के खिलाफ 2 ओवरों में 31 रन लुटाए थे।