शपथ लेते ही बांग्लादेश के नए खेल मंत्री ने भारत को लेकर दिया बड़ा बयान, बताया वर्ल्डकप न खेलने की असली वजह

अमीनुल हक ने स्पष्ट किया कि बांग्लादेश ICC T20 विश्व कप (जो फरवरी 2026 में भारत और श्रीलंका में हो रहा है) में नहीं खेल सका, क्योंकि कूटनीतिक जटिलताओं (diplomatic complications) के कारण ऐसा हुआ। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि कूटनीतिक जटिलताओं की वजह से हम विश्व कप में नहीं खेल सके। अगर ये मुद्दे पहले चर्चा करके सुलझा लिए जाते, तो हमारी टीम शायद भाग लेती। बांग्लादेश को स्कॉटलैंड ने रिप्लेस कर लिया था, क्योंकि टीम भारत में मैच खेलने से इनकार कर रही थी। सुरक्षा चिंताओं को लेकर पहले के बयानों में सरकार और BCB के बीच मतभेद थे, लेकिन नए मंत्री ने इसे कूटनीतिक मुद्दा बताया।