अगर रद्द हुआ जिम्बाब्वे-आयरलैंड का मैच, तो ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 से होगी बाहर या बचेगी उम्मीद, समझें समीकरण

दरअसल, जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच रद्द होते ही दोनों टीमों को एक-एक अंक मिल जाएगा। ऐसे में जिम्बाब्वे के पांच अंक हो जाएंगे, जबकि आयरलैंड के तीन अंक होंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया तीन मैच खेलकर सिर्फ दो ही अंक हासिल कर पाई है और अगर आखिरी मुकाबला जीत भी लेती है तो उसके 4 अंक हो पाएंगे। ऐसे में अगर जिम्बाब्वे-आयरलैंड का मैच रद्द हो जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया का सुपर 8 से पत्ता साफ हो जाएगा। इसके साथ ही आयरलैंड की भी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। आयरलैंड का यह चौथा मुकाबला है, लेकिन अगर यह भी रद्द होता है तो उसके सिर्फ तीन ही अंक रह जाएंगे।