17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

अगर रद्द हुआ जिम्बाब्वे-आयरलैंड का मैच, तो ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 से होगी बाहर या बचेगी उम्मीद, समझें समीकरण

दरअसल, जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच रद्द होते ही दोनों टीमों को एक-एक अंक मिल जाएगा। ऐसे में जिम्बाब्वे के पांच अंक हो जाएंगे, जबकि आयरलैंड के तीन अंक होंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Feb 17, 2026

Australia

Australia

T20 World Cup: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 32वें मुकाबले में आयरलैंड और जिम्बाब्वे की टीमें आमने-सामने हैं। यह मुकाबला पल्लेकल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है, लेकिन बारिश की वजह से अब तक टॉस नहीं हो पाया है।

जिम्बाब्वे सुपर 8 में

इस मुकाबले से तीन टीमों का भविष्य तय होना है। अगर मैच जिम्बाब्वे जीतता है तो वह सुपर 8 में जगह बना लेगा। वहीं अगर जिम्बाब्वे हार भी जाता है तो भी उसके सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीदें बनी रहेंगी। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की भी सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीदें बची रहेंगी।

ये भी पढ़ें

पाकिस्तानी क्रिकेटर के समर्थन में आए सुनील गावस्कर और कपिल देव, सरकार से की सही इलाज कराने की अपील
खेल
Sunil Gavaskar

मुकाबला रद्द हुआ दो टीमों की उम्मीदें खत्म

इसके अलावा आयरलैंड भी सुपर 8 में जगह बना सकता है। लेकिन अगर यह मुकाबला रद्द हो जाता है तो स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। बारिश के कारण सुबह से अब तक टॉस भी नहीं हो सका है। ऐसे में अगर मुकाबला रद्द होता है तो न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि आयरलैंड की भी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी और जिम्बाब्वे सीधे सुपर 8 में पहुंच जाएगा।

जानिए पूरा समीकरण

दरअसल, जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच रद्द होते ही दोनों टीमों को एक-एक अंक मिल जाएगा। ऐसे में जिम्बाब्वे के पांच अंक हो जाएंगे, जबकि आयरलैंड के तीन अंक होंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया तीन मैच खेलकर सिर्फ दो ही अंक हासिल कर पाई है और अगर आखिरी मुकाबला जीत भी लेती है तो उसके 4 अंक हो पाएंगे। ऐसे में अगर जिम्बाब्वे-आयरलैंड का मैच रद्द हो जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया का सुपर 8 से पत्ता साफ हो जाएगा। इसके साथ ही आयरलैंड की भी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। आयरलैंड का यह चौथा मुकाबला है, लेकिन अगर यह भी रद्द होता है तो उसके सिर्फ तीन ही अंक रह जाएंगे।

ऐसे में जिम्बाब्वे एक मैच रहते ही सुपर 8 में जगह बना लेगा। जिम्बाब्वे को अपना आखिरी मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ खेलना है, जो 19 फरवरी को खेला जाएगा।

ये भी पढ़ें

कनाडा को 8 विकेट से रौंदकर सुपर-8 में पहुंची न्यूजीलैंड, युवराज ने तोड़ा रैना-शहजाद का वर्ल्‍ड रिकॉर्ड
क्रिकेट
NZ vs CAN Match Highlights

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

17 Feb 2026 03:47 pm

Published on:

17 Feb 2026 03:28 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / अगर रद्द हुआ जिम्बाब्वे-आयरलैंड का मैच, तो ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 से होगी बाहर या बचेगी उम्मीद, समझें समीकरण

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

वैभव सूर्यवंशी ने क्यों नहीं दिया 10वीं का एग्जाम, स्कूल के प्रिंसिपल ने किया बड़ा खुलासा

क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, ये टीम भी नहीं चाहती कि जिम्बाब्वे जीते, एक मैच से टीकी हैं दो टीमों की उम्मीदें

क्रिकेट

खत्म हुआ इंतजार, न्यूजीलैंड ने ग्रुप D से सुपर 8 में बनाई जगह, चकनाचूर इन 3 टीमों का सपना

NZ vs CAN
क्रिकेट

NZ vs CAN: कनाडा को 8 विकेट से रौंदकर सुपर-8 में पहुंचने वाली छठी टीम बनी न्यूजीलैंड

NZ vs CAN Match Highlights
क्रिकेट

भारत को वर्ल्ड चैंपियन और RCB को खिताब जिताने वाली स्मृति मंधाना बनीं ‘स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर’

Smriti Mandhana Award, Smriti Mandhana BBC Sportswoman of the Year 2025, WPL winners 2025
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.