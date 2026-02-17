भारत को वर्ल्ड चैंपियन और RCB को खिताब जिताने वाली स्मृति मंधाना बनीं ‘स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर’

Smriti Mandhana, Indian Sportswoman of the Year: भारतीय क्रिकेट की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना के लिए साल 2025 किसी सपने से कम नहीं रहा। सोमवार को नई दिल्ली में हुए एक शानदार समारोह में उन्हें 'BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर' (2025) चुना गया। यह अवॉर्ड उनके लिए बहुत खास है, क्योंकि इसी साल उन्होंने भारत को ऐतिहासिक 2025 महिला वर्ल्ड कप जिताने में बड़ी भूमिका निभाई और कप्तान के तौर पर दूसरी बार WPL (महिला प्रीमियर लीग) का खिताब भी जीता।