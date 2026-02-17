8 विकेट, 3 मेडन: मोहम्मद शमी ने बरपाया कहर, खटखटाया वापसी का दरवाजा, क्या अब भी चयनकर्ता करेंगे इगनोर?

शमी ने अपनी रफ्तार, सटीक लाइन-लेंथ और बेहतरीन सीम पोजिशन से जम्मू-कश्मीर की बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया। उन्होंने 22.1 ओवर में 90 रन खर्च करते हुए 8 विकेट झटके। इस दौरान उन्होंने तीन मेडन ओवर भी फेंके। शमी ने अपनी गेंदबाजी से दिखा दिया है कि उनके अदंर विकेट लेने की भूख खत्म नहीं हुई है। वे अबतक इस सीजन रणजी ट्रॉफी में कुल 36 विकेट चटका चुके हैं। वहीं, इससे पहले शमी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कुल 16 विकेट और विजय हजारे ट्रॉफी में 15 विकेट चटकाए थे।