कनाडा के भारतीय मूल के इस बल्लेबाज ने कीवी गेंदबाजों को जमकर धोया, 11 चौके 6 छक्के की मदद से मात्र इतनी गेंद पर ठोका शतक

युवराज समरा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा है। (photo - EspnCricInfo)
Yuvraj Samra century, New Zealand vs Canada, T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 31वां मुक़ाबला न्यूजीलैंड और कनाडा के बीच खेला जा रहा है। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में कनाडा के भारतीय मूल के सलामी बल्लेबाज युवराज समरा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा है। उनकी इस तूफानी पारी की मदद से कनाडा ने न्यूजीलैंड के सामने 74 रन का लक्ष्य रखा है।
युवराज कीवी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे और 65 गेंद पर 110 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 11 चौके और छह छक्के भी जड़े। यह इस टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा शतक है। इससे पहले सोमवार को श्रीलंका के पथुम निसांका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक जड़ा था। युवराज ने 58 गेंद पर ही शतक पूरा किया और कनाडा को एक अच्छे स्कोर तक ले गए।
T20 World Cup 2026