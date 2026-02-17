17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

क्रिकेट

कनाडा के भारतीय मूल के इस बल्लेबाज ने कीवी गेंदबाजों को जमकर धोया, 11 चौके 6 छक्के की मदद से मात्र इतनी गेंद पर ठोका शतक

युवराज कीवी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे और 65 गेंद पर 110 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 11 चौके और छह छक्के भी जड़े। यह इस टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा शतक है।

भारत

image

Siddharth Rai

Feb 17, 2026

T20 World Cup 2026

युवराज समरा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा है। (photo - EspnCricInfo)

Yuvraj Samra century, New Zealand vs Canada, T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 31वां मुक़ाबला न्यूजीलैंड और कनाडा के बीच खेला जा रहा है। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में कनाडा के भारतीय मूल के सलामी बल्लेबाज युवराज समरा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा है। उनकी इस तूफानी पारी की मदद से कनाडा ने न्यूजीलैंड के सामने 74 रन का लक्ष्य रखा है।

युवराज ने ठोका टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा शतक

युवराज कीवी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे और 65 गेंद पर 110 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 11 चौके और छह छक्के भी जड़े। यह इस टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा शतक है। इससे पहले सोमवार को श्रीलंका के पथुम निसांका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक जड़ा था। युवराज ने 58 गेंद पर ही शतक पूरा किया और कनाडा को एक अच्छे स्कोर तक ले गए।

AUS vs ZIM

