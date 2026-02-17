कनाडा के भारतीय मूल के इस बल्लेबाज ने कीवी गेंदबाजों को जमकर धोया, 11 चौके 6 छक्के की मदद से मात्र इतनी गेंद पर ठोका शतक

Yuvraj Samra century, New Zealand vs Canada, T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 31वां मुक़ाबला न्यूजीलैंड और कनाडा के बीच खेला जा रहा है। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में कनाडा के भारतीय मूल के सलामी बल्लेबाज युवराज समरा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा है। उनकी इस तूफानी पारी की मदद से कनाडा ने न्यूजीलैंड के सामने 74 रन का लक्ष्य रखा है।