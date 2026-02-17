‘जाहिल’ कहने के 24 घंटे के भीतर मोहसिन नकवी पर शोएब अख्तर का दूसरा बयान, बोले- वह पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे…

Shoaib Akhtar on Mohsin Naqvi: भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के 9 मैचों में पाकिस्तान की रविवार को आठवीं हार के बाद रावलपिंडी एक्‍सप्रेस के नाम से मशहूर रहे पूर्व पाकिस्‍तानी पेसर शोएब अख्तर काफी निराश नजर आए। इस हार के बाद पाकिस्‍तान की टीम ग्रुप-स्टेज से बाहर होने की कगार पर पहुंच गई है। टीम की हालत देख अख्तर ने एक भारतीय टीवी चैनल पर बातचीत के दौरान जमकर भड़ास निकाली। उन्‍होंने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह किसी नाकाबिल आदमी को सबसे बड़ा काम देना है। जब किसी नाकाबिल और जाहिल इंसान को कोई बड़ा काम दिया जाता है तो किसी भी तरह की अफरा-तफरी और नुकसान हो सकता है।