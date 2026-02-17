IPL की यह टीम गौतम गंभीर को बनाना चाहती है अपना मालिक, फ्रेंचाईजी ने ऑफर की इतिहास की सबसे बड़ी डील

दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान रॉयल्स के नए मालिकों में से एक ने गंभीर को एक साथ तीन बड़ी भूमिकाएं 'पार्टनर, मेंटर और सीईओ' के पद संभालने का प्रस्ताव दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्रेंचाइज़ी के अधिकांश मौजूदा शेयरधारक अपनी हिस्सेदारी नए मालिकों को बेच रहे हैं और डील फिलहाल ट्रांसफरेबल स्थिति में है। नए प्रबंधन से जुड़े एक मालिक ने गंभीर को 2 से 3 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ-साथ सीईओ और मेंटर की भूमिका की पेशकश की है।