Ind vs Ned Playing 11: नीदरलैंड्स के खिलाफ तीन बड़े बदलाव के साथ उतर सकता है भारत, जानें प्लेइंग 11 से कौन होगा OUT और कौन IN

Ind vs Ned Playing 11 Prediction: भारतीय टीम ने पाकिस्‍तान को धूल चटाकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 स्टेज के लिए क्वालीफाई कर लिया है। अब ग्रुप चरण में भारत का आखिरी मुकाबला बुधवार 18 फरवरी को नीदरलैंड्स से है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में भारत के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में कुछ खिलाड़ियों को आराम देकर बेंच स्‍ट्रेंथ को आजमाया जा सकता है। टीम मैनेजमेंट जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या को आराम दे सकता है। इस मैच के लिए भारत की संभावित प्‍लेइंग इलेवन क्‍या हो सकती है? कौन से प्‍लेयर्स को मौका मिल सकता है और कौन से खिलाड़ियों को बाहर किया जा सकता है। आइये आपको भी बताते हैं।