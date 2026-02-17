Ind vs Ned Playing 11: नीदरलैंड्स के खिलाफ तीन बड़े बदलाव के साथ उतर सकता है भारत, जानें प्लेइंग 11 से कौन होगा OUT और कौन IN

भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
Ind vs Ned Playing 11 Prediction: भारतीय टीम ने पाकिस्तान को धूल चटाकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 स्टेज के लिए क्वालीफाई कर लिया है। अब ग्रुप चरण में भारत का आखिरी मुकाबला बुधवार 18 फरवरी को नीदरलैंड्स से है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में भारत के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में कुछ खिलाड़ियों को आराम देकर बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया जा सकता है। टीम मैनेजमेंट जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या को आराम दे सकता है। इस मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन क्या हो सकती है? कौन से प्लेयर्स को मौका मिल सकता है और कौन से खिलाड़ियों को बाहर किया जा सकता है। आइये आपको भी बताते हैं।
जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या को आराम दिया जा सकता है। जसप्रीत बुमराह बुखार की वजह से यूएसए के खिलाफ नहीं खेले थे। जबकि पंड्या ने सभी 3 मैचों में हिस्सा लिया है। हम जानते हैं कि वे दोनों कितने इंपॉर्टेंट हैं, भारत बनाम पाकिस्तान मैच में सभी ने यह देखा था।
बुमराह को रेस्ट देकर टीम मैनेमेंट यह टेस्ट कर सकता है कि मोहम्मद सिराज कितना अच्छा खेलते हैं। वह यूएसए के खिलाफ अच्छे थे, लेकिन अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम टी20 वर्ल्ड कप में बल्लेबाजी के लिहाज से सबसे अच्छा ग्राउंड रहा है। इसका मतलब है कि सिराज और दूसरे भारतीय बॉलर्स का यहां असली इम्तेहान होगा।
हार्दिक पंड्या के लिए भी यही बात है। ऑल-राउंडर भारत के लिए बॉलिंग ओपनिंग कर रहे हैं। शिवम दुबे को उस रोल में टेस्ट किया जा सकता है, जैसा उन्होंने 2025 एशिया कप फाइनल में किया था। वह कैसा भी करें, दुबे को 4 ओवर गेंदबाजी कराने की जरूरत है, ताकि यह पता चल सके कि सुपर-8 में टॉप टीमों के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं।
पंड्या की गैरमौजूदगी में रिंकू सिंह और अक्षर पटेल को भी कुछ एक्स्ट्रा बल्लेबाजी का टाइम मिलेगा और भी बदलाव हो सकते हैं। शायद वाशिंगटन सुंदर को एक गेम दिया जा सकता है। वह अपनी चोट की वजह से कुछ समय से नहीं खेले हैं। वरुण चक्रवर्ती को उनकी जगह बेंच पर बैठाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अब तक हर गेम में हिस्सा लिया है।
ईशान किशन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, अक्षर पटेल (उपकप्तान), वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह।
