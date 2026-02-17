भारत से मिली हार के बाद ड्रेसिंग रूम में कोच ने पाक टीम को लताड़ा, अब इन खिलाड़ियों का कटेगा पत्ता!

मैच के दौरान पाकिस्तान बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में मौजूद थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि टीम इंडिया बुरी तरह हावी हो रही है और पाकिस्तान हार की कगार पर है, वे गुस्से में मैच खत्म होने से पहले ही स्टेडियम छोड़कर चले गए। उन्होंने टीम मैनेजर नवेद अकरम चीमा को सख्त संदेश भिजवाया है कि ऐसे बड़े मैचों में इतना घटिया प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।