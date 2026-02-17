17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

भारत से मिली हार के बाद ड्रेसिंग रूम में कोच ने पाक टीम को लताड़ा, अब इन खिलाड़ियों का कटेगा पत्ता!

भारत से शर्मनाक हार के बाद बौखलाया पाकिस्तान! कोच माइक हेसन ने ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों को सरेआम लताड़ा। अब बाबर आजम और शाहीन अफरीदी को टीम से ड्रॉप किया जा सकता है। पढ़ें पूरी इनसाइड स्टोरी ...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Feb 17, 2026

Babar Azam and Shaheen Afridi dropped news, Mike Hesson dressing room reaction, pakistan team

The Pakistan head coach slammed his players in the dressing room following their crushing defeat against India. (photo - instagram @icc)

T20 World Cup 2026, IND vs PAK, Pakistan's Dressing Room Drama: भारत के खिलाफ मिली 61 रनों की शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोहराम मच गया है। सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम ने जिस तरह से पाकिस्तान को धोया, वह इस फॉर्मेट में भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। मैच के बाद ड्रेसिंग रूम का नजारा देखने लायक था।

कोच माइक हेसन ने लगाई क्लास

रिपोर्ट के मुताबिक, हेड कोच माइक हेसन ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों पर बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने साफ-साफ शब्दों में टीम को लताड़ा और कहा कि खिलाड़ियों ने अपनी क्षमता के आसपास भी खेल नहीं दिखाया। भारत जैसी टीम के सामने इस तरह का सरेंडर कोच को बिल्कुल रास नहीं आया।

बाबर और शाहीन होंगे ड्रॉप

मैनेजमेंट के थिंक टैंक ने देर रात एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है, इसलिए बाबर आजम और शाहीन अफरीदी को अगले मैच में बाहर (बेंच पर) बिठाने की तैयारी है। उनकी जगह फखर जमान और सलमान मिर्जा या नसीम शाह को बुधवार को नामीबिया के खिलाफ मौका दिया जाएगा।

टीम मैनेजर को लताड़ते नकवी

मैच के दौरान पाकिस्तान बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में मौजूद थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि टीम इंडिया बुरी तरह हावी हो रही है और पाकिस्तान हार की कगार पर है, वे गुस्से में मैच खत्म होने से पहले ही स्टेडियम छोड़कर चले गए। उन्होंने टीम मैनेजर नवेद अकरम चीमा को सख्त संदेश भिजवाया है कि ऐसे बड़े मैचों में इतना घटिया प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सुपर-8 की राह होगी मुश्किल

पाकिस्तान ने अमेरिका और नीदरलैंड्स को तो हरा दिया था, लेकिन भारत से मिली इस करारी हार ने उन्हें हिला दिया है। अब नामीबिया के खिलाफ मैच उनके लिए करो या मरो जैसा है। अगर वहां भी कोई चूक हुई, तो पाकिस्तान का सफर यहीं खत्म हो जाएगा।

ये भी पढ़ें

सूर्यकुमार यादव ने तमाचा मारा… पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी का बड़ा बयान
क्रिकेट
Ind vs Pak

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Updated on:

17 Feb 2026 12:07 pm

Published on:

17 Feb 2026 12:06 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / भारत से मिली हार के बाद ड्रेसिंग रूम में कोच ने पाक टीम को लताड़ा, अब इन खिलाड़ियों का कटेगा पत्ता!

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

कनाडा के भारतीय मूल के इस बल्लेबाज ने कीवी गेंदबाजों को जमकर धोया, 11 चौके 6 छक्के की मदद से मात्र इतनी गेंद पर ठोका शतक

T20 World Cup 2026
क्रिकेट

8 विकेट, 3 मेडन: मोहम्मद शमी ने बरपाया कहर, खटखटाया वापसी का दरवाजा, क्या अब भी चयनकर्ता करेंगे इगनोर?

Mohammed Shami
क्रिकेट

‘जाहिल’ कहने के 24 घंटे के भीतर मोहसिन नकवी पर शोएब अख्तर का दूसरा बयान, बोले- वह पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे…

Shoaib Akhtar on Mohsin Naqvi
क्रिकेट

IPL की यह टीम गौतम गंभीर को बनाना चाहती है अपना मालिक, फ्रेंचाईजी ने ऑफर की इतिहास की सबसे बड़ी डील

Sanju Samson not open in Asia Cup 2025
क्रिकेट

नीदरलैंड्स के खिलाफ तीन बड़े बदलाव के साथ उतर सकता है भारत, जानें प्लेइंग 11 से कौन होगा OUT और कौन IN

Ind vs Ned Playing 11 Prediction
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.