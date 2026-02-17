ODI में टीम इंडिया को धूल चटाने वाला कीवी कप्तान वर्ल्ड कप से बाहर, न्यूजीलैंड को लगा तगड़ा झटका!

यह वही माइकल ब्रेसवेल हैं जिनकी कप्तानी और शानदार खेल के दम पर न्यूजीलैंड ने पिछली वनडे सीरीज में भारत को हराया था। भारतीय पिचों पर उनका रिकॉर्ड और अनुभव बहुत जबरदस्त रहा है, और उनकी पहली वनडे जीत भारत के खिलाफ ही आई थी जो उनके लिए बहुत खास थी। ब्रेसवेल ने 2023 में भारत के खिलाफ 78 गेंदों में धुआंधार शतक भी जड़ा था। और अब यही मैच विनर खिलाड़ी चोट के कारण वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। न्यूजीलैंड को इस टूर्नामेंट में उनकी कमी जरूर खलेगी।