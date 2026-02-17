17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ODI में टीम इंडिया को धूल चटाने वाला कीवी कप्तान वर्ल्ड कप से बाहर, न्यूजीलैंड को लगा तगड़ा झटका!

न्यूजीलैंड को लगा तगड़ा झटका! टीम इंडिया को वनडे सीरीज में धूल चटाने वाला कीवी कप्तान ब्रेसवेल चोट के कारण वर्ल्ड कप से बाहर हो गए है। जानिए कौन लेगा उनकी जगह और क्या है न्यूजीलैंड का सुपर-8 प्लान...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Feb 17, 2026

michael bracewell ruled out new zealand, T20 world cup

Michael Bracewell ruled out from T20 World Cup's New Zealand squad (photo - espncricinfo)

T20 World Cup 2026, Michael Bracewell Replacement: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए एक बुरी खबर है। ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल अपनी पिंडलियों (calf) की चोट की वजह से टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह अनुभवी खिलाड़ी कोल मैककोन्ची को टीम में शामिल किया गया है।

ब्रेसवेल का बाहर होना एक बड़ा झटका

यह वही माइकल ब्रेसवेल हैं जिनकी कप्तानी और शानदार खेल के दम पर न्यूजीलैंड ने पिछली वनडे सीरीज में भारत को हराया था। भारतीय पिचों पर उनका रिकॉर्ड और अनुभव बहुत जबरदस्त रहा है, और उनकी पहली वनडे जीत भारत के खिलाफ ही आई थी जो उनके लिए बहुत खास थी। ब्रेसवेल ने 2023 में भारत के खिलाफ 78 गेंदों में धुआंधार शतक भी जड़ा था। और अब यही मैच विनर खिलाड़ी चोट के कारण वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। न्यूजीलैंड को इस टूर्नामेंट में उनकी कमी जरूर खलेगी।

कोच को ब्रेसवेल के जाने का दुख

कोच रॉब वॉल्टर ने कहा कि उन्हें ब्रेसवेल के लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि उन्होंने वापसी के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन उन्हें कोल मैककोन्ची के अनुभव पर पूरा भरोसा है।

कोल मैककोन्ची होंगे नए गेम चेंजर

ब्रेसवेल की जगह आए कोल मैककोन्ची भी एक बेहतरीन स्पिन ऑलराउंडर हैं। वह पहले से ही टीम के साथ रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर भारत में थे। उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 12 टी20 मैच खेले हैं और घरेलू क्रिकेट में अपनी टीम कैंटरबरी किंग्स को लगातार 6 फाइनल तक पहुंचाया है। मैककोन्ची ने कहा, 'भारत और श्रीलंका में वर्ल्ड कप खेलना बहुत खास है और मैं टीम की जीत में अपना पूरा योगदान देने के लिए तैयार हूं।'

टीम की ताजा स्थिति

आज मंगलवार (17 फरवरी) को चेन्नई में कनाडा के खिलाफ होने वाले मैच में जीत हासिल करते ही न्यूजीलैंड की टीम सुपर-8 में अपनी जगह पक्की कर लेगी। न्यूजीलैंड के लिए यह मैच जीतना बेहद जरूरी है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका पहले ही ग्रुप-D से लगातार तीन जीत के साथ अगले दौर के लिए क्वालीफाई कर चुका है। अगर आज न्यूजीलैंड जीत जाता है, तो कनाडा इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा।

ये भी पढ़ें

T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर इतिहास में पहली बार सुपर-8 में जाना चाहेगा जिम्बाब्वे, ऐसा है टीम का रिकॉर्ड
क्रिकेट
AUS vs ZIM

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

17 Feb 2026 10:47 am

Hindi News / Sports / Cricket News / ODI में टीम इंडिया को धूल चटाने वाला कीवी कप्तान वर्ल्ड कप से बाहर, न्यूजीलैंड को लगा तगड़ा झटका!

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

सूर्यकुमार यादव ने तमाचा मारा… पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी का बड़ा बयान

Ind vs Pak
क्रिकेट

PCB चीफ मोहसिन नकवी ने भारत से मिली शर्मनाक हार पर तोड़ी चुप्पी, अब बाबर और शाहीन बनेंगे बलि का बकरा

PCB chief Mohsin Naqvi on Pakistan defeat
क्रिकेट

T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर इतिहास में पहली बार सुपर-8 में जाना चाहेगा जिम्बाब्वे, ऐसा है टीम का रिकॉर्ड

AUS vs ZIM
क्रिकेट

श्रीलंका समेत 5 टीमों को मिला सुपर-8 का टिकट तो 5 बाहर, अब 10 टीमों के बीच 3 स्‍थानों के लिए जंग, देखें लेटेस्‍ट पॉइंट्स टेबल

T20 World Cup 2026 Points Table Update
क्रिकेट

पथुम निसांका ने लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे खतरनाक कैच, फिर ताबड़तोड़ शतक लगा तोड़े ढेरों रिकॉर्ड, देखें Video

T20 World Cup 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.