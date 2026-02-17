सूर्यकुमार यादव ने तमाचा मारा… पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी का बड़ा बयान

Ind vs Pak: आईसीसी टी20 वर्ल्‍ड 2026 में भारत ने रविवार को पाकिस्तान के 61 रन से जीत दर्ज करते हुए सुपर-8 में जगह बना ली और पाकिस्‍तान के लिए मुश्किलें बढ़ा दीं। इस टूर्नामेंट के इतिहास में पाक के खिलाफ 9 मैचों में ये आठवीं जीत है। इस अहम मैच से पहले बातचीत का मुख्य फोकस सूर्या एंड कंपनी के बॉलिंग लाइन-अप पर था। भारतीय गेंदबाज पाकिस्तान के खिलाफ हावी रहे। पाकिस्तान के बल्‍लेबाज पेसर और स्पिनर दोनों के खिलाफ संघर्ष करते नजर आए। इतना ही नहीं पार्ट टाइम गेंदबाज तिलक वर्मा और रिंकू सिंह ने भी खूब छकाया। इसी को लेकर पूर्व पाकिस्‍तानी खिलाड़ी बासित अली ने बड़ा बयान दिया है।