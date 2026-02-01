टी20 वर्ल्डकप से लगभग बाहर हुई ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ एक समीकरण बचा सकता है कंगारुओं की लाज

T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ग्रुप बी के महत्वपूर्ण मैच में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 181 रन बनाए, जबकि श्रीलंका ने 18 ओवर में 184/2 बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। यह ऑस्ट्रेलिया की लगातार दूसरी हार है, जिसके बाद उनकी सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। वहीं, श्रीलंका सुपर 8 में पहुंच चुकी है।