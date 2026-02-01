हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर की बात सुन तिलमिला जाएंगे सलमान आगा! खेलने की बजाय दिया ये ऑप्शन

पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ियों और एक्सपर्ट्स की तीखी आलोचना के निशाने पर टीम हार के बाद पाकिस्तान की टीम को कनेरिया के अलावा भी कई क्रिकेट दिग्गजों और एक्सपर्ट्स से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा रहा है। शोएब अख्तर ने पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी को 'नाकारा' और 'जाहिल' करार देते हुए कहा कि "जब आप किसी अयोग्य व्यक्ति को बड़ी जिम्मेदारी देगे, तो जाहिर है वह संगठन को तबाह कर देगा।" पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और शादाब खान को बेंच करने की मांग की। रमीज राजा ने मैच को 'आपदा' बताया, जबकि मोहम्मद यूसुफ ने इसे "पाकिस्तानी क्रिकेट इतिहास का सबसे अंधेरा दौर" कहा। अहमद शहजाद ने टीम के प्रदर्शन को "दयनीय" करार दिया। मोहम्मद हफीज ने कप्तान सलमान अली आगा पर सवाल उठाते हुए कहा कि "हम क्रिकेट में भारत से बहुत पीछे हैं और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए।"