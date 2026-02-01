78 रन के भीतर ऑस्ट्रेलिया के गिर गए 10 विकेट, श्रीलंकाई गेंदबाजों ने तहस-नहस किया बैटिंग लाइन-अप

Sri Lanka vs Australia Update: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 30वें मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के सामने 182 रन का लक्ष्य रखा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले में 20 ओवर में ऑलआउट हो गई। इस दौरान सात बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। यह तब हुआ, जब दोनों सलामी बल्लेबाजों ने तूफानी अर्धशतकीय पारियां खेली थीं। मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड की आक्रामक बल्लेबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 9 ओवर में ही 100 रन का आंकड़ा छू लिया था, लेकिन इसके बाद 78 रन के भीतर ऑस्ट्रेलिया के 10 विकेट गिर गए। श्रीलंका की ओर से दुषान हेमंथा ने तीन विकेट चटकाए, जबकि दुश्मंथा चमीरा ने दो विकेट झटके।