16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

78 रन के भीतर ऑस्ट्रेलिया के गिर गए 10 विकेट, श्रीलंकाई गेंदबाजों ने तहस-नहस किया बैटिंग लाइन-अप

Sri Lanka vs Australia: पल्लेकल में खेले जा रहे 'करो या मरो' मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम सलामी बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन के बावजूद ऑलआउट हो गई है। उसने 78 रन के अंतराल में अपने 10 विकेट गंवा दिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Feb 16, 2026

Mitchell marsh

मिचेल मार्श (फोटो- IANS)

Sri Lanka vs Australia Update: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 30वें मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के सामने 182 रन का लक्ष्य रखा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले में 20 ओवर में ऑलआउट हो गई। इस दौरान सात बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। यह तब हुआ, जब दोनों सलामी बल्लेबाजों ने तूफानी अर्धशतकीय पारियां खेली थीं। मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड की आक्रामक बल्लेबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 9 ओवर में ही 100 रन का आंकड़ा छू लिया था, लेकिन इसके बाद 78 रन के भीतर ऑस्ट्रेलिया के 10 विकेट गिर गए। श्रीलंका की ओर से दुषान हेमंथा ने तीन विकेट चटकाए, जबकि दुश्मंथा चमीरा ने दो विकेट झटके।

मार्श और हेड ने जड़ा अर्धशतक

इस मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुरुआती ओवरों में पिच गेंदबाजों के लिए मददगार साबित हुई, लेकिन इसके बावजूद मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने तेज शुरुआत दिलाई। 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड 29 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 3 छक्के लगाए। इस विकेट के गिरते ही ऑस्ट्रेलिया की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। अगले ओवर में कैमरन ग्रीन आउट हो गए, जबकि 11वें ओवर में मिचेल मार्श भी पवेलियन लौट गए। मार्श ने 27 गेंदों में 54 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे।

इसके बाद 13वें ओवर में टिम डेविड, 17वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल, 18वें ओवर में जोश इंग्लिस, 19वें ओवर में कूपर कॉनॉली और 20वें ओवर में तीन विकेट गिरे। आखिरी ओवर में मार्कस स्टोइनिस, जेवियर बार्टलेट और एडम ज़म्पा पवेलियन लौट गए। इस तरह ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 20 ओवर में सिमट गई।

ऑस्ट्रेलिया के लिए जीत जरूरी

श्रीलंका की ओर से दुषान हेमंथा ने 4 ओवर में 37 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि महीश तीक्ष्णा को एक सफलता मिली। इसके अलावा दुश्मंथा चमीरा ने 4 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट चटकाए। दुनिथ वेलालागे और कमिंदु मेंडिस को भी एक-एक विकेट मिला। ऑस्ट्रेलिया को सुपर 8 में पहुंचने के लिहाज से यह मुकाबला हर हाल में जीतना बेहद जरूरी होगा।

ये भी पढ़ें

भारत समेत इन 4 टीमों ने हासिल किया टी20 वर्ल्डकप 2026 के सुपर 8 का टिकट, 5 का सफर समाप्त
क्रिकेट
England Qualified for super 8

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

Published on:

16 Feb 2026 09:13 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 78 रन के भीतर ऑस्ट्रेलिया के गिर गए 10 विकेट, श्रीलंकाई गेंदबाजों ने तहस-नहस किया बैटिंग लाइन-अप

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

पथुम निसांका ने जड़ा टी20 वर्ल्डकप 2026 का पहला शतक, ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुपर 8 में श्रीलंका

श्रीलंका ने सुपर 8 में बनाई जगह (फोटो- IANS)
क्रिकेट

हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर की बात सुन तिलमिला जाएंगे सलमान आगा! खेलने की बजाय दिया ये ऑप्शन

क्रिकेट

टी20 वर्ल्डकप के सेमीफाइनल फिर भिड़ सकती हैं भारत-पाकिस्तान की टीमें, यहां समझें पूरा समीकरण

क्रिकेट

भारत समेत इन 4 टीमों ने हासिल किया टी20 वर्ल्डकप 2026 के सुपर 8 का टिकट, 5 का सफर समाप्त

England Qualified for super 8
क्रिकेट

अफगानिस्तान ने टी20 वर्ल्डकप 2026 में दर्ज की पहली जीत, खुला सुपर 8 में पहुंचने का रास्ता, जानें समीकरण

Afghanistan cricket team
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.