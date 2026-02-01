सुपर 8 की जंग: कल 3 अहम मुकाबले, क्या ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियली होगी बाहर?

ICC T20 world Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 में मंगलवार को तीन महत्वपूर्ण मैच खेले जाएंगे जिनका सुपर 8 क्वालिफिकेशन का फैसला करने में अहम योगदान रहेगा। इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका, भारत और अब श्रीलंका भी सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं।
ऑस्ट्रेलिया के क्वालिफिकेशन की स्थिति
ऑस्ट्रेलिया (Australia) का टूर्नामेंट में प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। आयरलैंड के खिलाफ जीत के बाद उन्हें जिम्बाब्वे से 23 रन से हारकर उलटफेर झेलना पड़ा। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों के बाद केवल 2 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं।
ऑस्ट्रेलिया की क्वालिफिकेशन अब काफी हद तक दूसरे परिणामों पर निर्भर है। अब उन्हें ओमान को भारी अंतर से हराना होगा और साथ ही आयरलैंड या जिम्बाब्वे में से किसी एक की हार की उम्मीद करनी होगी।
सुपर 8 चरण 21 फरवरी से शुरू होगा और आठ क्वालीफाई टीमों को दो ग्रुपों में बांटा जाएगा। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी।
