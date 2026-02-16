IND vs PAK: पाकिस्तान को हराने के बाद आपस में लड़ बैठे भारतीय खिलाड़ी, हार्दिक और सूर्या से भिड़े कुलदीप यादव, Video वायरल

बाकी खिलाड़ियों ने बीच-बचाव किया और हार्दिक को शांत करने की कोशिश की, ताकि जीत के इस खुशी के माहौल में विवाद ज्यादा न बढ़े। इसी बीच कुलदीप कप्तान सूर्यकुमार यादव से भी काफी नाराज नजर आए। मैच के बाद जब सभी खिलाड़ी एक-दूसरे से हाथ मिला रहे थे और गले मिल रहे थे, तब कुलदीप गुस्से में आगे बढ़े, सूर्या को जल्दी से गले लगाया और फिर झटके से अलग हो गए। इसके बाद उन्होंने कप्तान को नजरअंदाज करते हुए वहां से चले गए। सूर्या ने हैरानी से उन्हें देखा और कुछ कहा भी। यह पूरा सीन भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।