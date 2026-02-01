पाकिस्तान का बड़ा कारनामा, 6 स्पिनर्स के दम पर कर दिया वो काम, जो टी20 वर्ल्डकप में कोई नहीं कर सका

Ind vs Pak T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के 27वें मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने हैं, जहां पाकिस्तान ने पहले गेंदबाजी करते हुए नया कीर्तिमान रच दिया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 175 रन बनाए हैं। इस दौरान पाकिस्तान की टीम ने अपने 6 स्पिनर्स का इस्तेमाल किया और ऐसा करने वाली वह टी20 वर्ल्डकप इतिहास की पहली टीम बन गई। टी20 वर्ल्डकप के इतिहास में इससे पहले किसी भी टीम ने एक पारी में 6 स्पिनर्स का इस्तेमाल नहीं किया था।