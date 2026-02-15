उस्मान तारिक को ICC 2 बार दे चुका है क्लियरेंस, लेकिन भारत चाहें तो बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जानें कैसे

IND vs PAK, T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 में भारत और पाकिस्तान की टीमें आपस में भिड़ने के लिए तैयार हैं। काफी लंबे इंतज़ार के बाद यह मुकाबला होने जा रहा है, लेकिन इस मैच पर बारिश का साया भी नजर आ रहा है। ऐसे में दुनियाभर के क्रिकेट फैंस दुआ कर रहे होंगे कि मैच पर बारिश का असर न पड़े। इसके अलावा, फैंस के मन ये सवाल भी है कि क्या पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक (Usman Tariq) की डिलीवरी पूरी तरह लीगल है या उनके एक्शन में कोई दिक्कत है। मुकाबले से पहले इसी सवाल के जवाब में पूर्व इंटरनेशनल अंपायर अनिल चौधरी (Anil Chaudhary) ने बेहद आसान भाषा में समझाने की कोशिश की।