Ind vs Pak: हमने वही क्रिकेट खेला… सूर्यकुमार यादव ने जीत के बाद एशिया कप की याद दिला पाकिस्तान के जख्मों पर छिड़का नमक

Ind vs Pak Match Highlights: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 27वें मुकाबले में भारत ने 61 रनों से शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सुपर-8 में जगह बना ली है। इस मुकाबले में भारत ने पहले खेलते हुए 175 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए और फिर पाकिस्‍तान को 114 रनों पर ही ढेर कर दिया। पाक को रौंदने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्लेयर ऑफ द मैच ईशान किशन की जमकर तारीफ की, जिन्होंने 40 गेंदों पर 3 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 77 रन की पारी खेली। इसके साथ ही सूर्या ने पाकिस्‍तानी टीम को एशिया कप 2025 के फाइनल की याद भी दिला दी। जब भारत ने इसी तरह उसे हराया था।