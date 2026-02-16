भारत से हार के लिए सलमान आगा जिम्मेदार, वकार यूनिस ने कप्तान को लताड़ते हुए बताया कहां किया ब्लंडर

Salman Agha tactical blunder: पाकिस्तान के पूर्व दिग्‍गज क्रिकेटर वकार यूनिस ने कोलंबो में भारत के खिलाफ पाकिस्‍तान की हार के लिए कप्तान सलमान अली आगा को जिम्‍मेदार ठहराया है। टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 61 रन की जबरदस्त जीत के साथ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 स्टेज में अपनी जगह पक्की कर ली है। यूनिस ने दावा किया कि पाकिस्तान ने अपने स्पिनरों का उतना अच्छा इस्तेमाल नहीं किया, जितना भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने किया। उन्‍होंने कहा कि टीम पहली पारी में ही मैच हार गई थी।