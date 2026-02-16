भारत से मिली बड़ी हार के बाद तीसरे नंबर पर खिसका पाकिस्तान, सुपर-8 की रेस से हो सकता है बाहर, समझें पूरा गणित

T20 World Cup 2026 Pakistan Super 8 Scenario: भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया ने रविवार को आर प्रेमदासा स्टेडियम में 7 विकेट खोकर 175 रन बनाए और पाकिस्‍तान को महज 114 रनों पर समेटते हुए 61 रनों शिकस्‍त दी। टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की ये दूसरी सबसे बड़ी हार है। इस हार के साथ ही पाकिस्‍तान पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्‍थान पर खिसक गया है। इसके साथ ही उस पर सुपर-8 की रेस से बाहर होने का खतरा भी मंडराने लगा है। आइये पॉइंट्स टेबल के साथ उसके सुपर-8 में पहुंचने के समीकरण पर एक नजर डालते हैं।