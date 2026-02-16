भारत से मिली बड़ी हार के बाद तीसरे नंबर पर खिसका पाकिस्तान, सुपर-8 की रेस से हो सकता है बाहर, समझें पूरा गणित

पाकिस्तान क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
T20 World Cup 2026 Pakistan Super 8 Scenario: भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया ने रविवार को आर प्रेमदासा स्टेडियम में 7 विकेट खोकर 175 रन बनाए और पाकिस्तान को महज 114 रनों पर समेटते हुए 61 रनों शिकस्त दी। टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की ये दूसरी सबसे बड़ी हार है। इस हार के साथ ही पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर खिसक गया है। इसके साथ ही उस पर सुपर-8 की रेस से बाहर होने का खतरा भी मंडराने लगा है। आइये पॉइंट्स टेबल के साथ उसके सुपर-8 में पहुंचने के समीकरण पर एक नजर डालते हैं।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने ग्रुप-ए में लगातार तीन मैच जीतने के बाद 6 अंक और +3.050 के शानदार नेट रन रेट के साथ सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर लिया है। अब भारत का इस ग्रुप में आखिरी मुकाबला नीदरलैंड से होना है।
पाकिस्तान की टीम ग्रुप-ए में तीन मैचों में दो जीत और एक हार के बाद 4 अंक और -0.403 के नेट रन रेट के साथ तीसरे पायदान पर खिसक गया है। पाकिस्तान के क्वालिफिकेशन का एकमात्र तरीका यह है कि वह 18 फरवरी को नामीबिया को हरा दे। अभी पाकिस्तान और यूएसए दोनों के पास 4-4 पॉइंट्स हैं। लेकिन, यूएसए का नेट रन रेट उससे बेहतर है।
दिलचस्प बात यह है कि यूएसए के पास भी सुपर-8 में पहुंचने का मौका है। यूएसए को उम्मीद करनी होगी कि पाकिस्तान नामीबिया से हार जाए। अगर ऐसा हुआ तो यूएसए चार अंकों के साथ ही सुपर-8 में पहुंच जाएगा और पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसका नेट रन रेट यूएसए से बहुत कम है। वहीं, नीदरलैंड्स का बाहर होना भी तय है, क्योंकि उसका आखिरी मैच भारत से है। जबकि नामीबिया की टीम पहले अपने तीन मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है।
|क्रम
|टीम
|मैच
|जीते
|हारे
|अंक
|नेट रन रेट
|1
|भारत (Q)
|3
|3
|0
|6
|+3.050
|2
|यूएसए
|4
|2
|2
|4
|+0.787
|3
|पाकिस्तान
|3
|2
|1
|4
|-0.403
|4
|नीदरलैंड्स
|3
|1
|2
|2
|-1.352
|5
|नामीबिया (E)
|3
|0
|3
|0
|-2.443
