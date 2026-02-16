ऑस्ट्रेलिया की T20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड में बड़ा फेरबदल, श्रीलंका के खिलाफ मैच से पहले टीम में शामिल हुआ ये दिग्गज

Steve Smith return: ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यों वाली टीम में जोश हेजलवुड की जगह स्टीव स्मिथ को शामिल किया है। ऑस्ट्रेलियाई पेसर पहले चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। इस बीच मिचेल मार्श को ट्रेनिंग के दौरान कमर में चोट लगने के बाद स्मिथ बाकी ऑस्ट्रेलियाई टीम से जुड़ गए थे। हालांकि उस दौरान उन्हें स्क्वॉड में शामिल नहीं किया गया था। अब श्रीलंका के खिलाफ मैच से पहले स्मिथ को टीम में शामिल करने की घोषणा की गई है।
आईसीसी की ओर से जारी एक रिलीज के अनुसार, आईसीसी इवेंट टेक्निकल कमेटी से मंज़ूरी मिलने के बाद स्मिथ को ऑस्ट्रेलिया की टी20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया गया है। रिलीज में कहा गया है कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान श्रीलंका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के पेनल्टीमेट ग्रुप स्टेज मैच में खेल सकते हैं, जिसे सुपर 8 स्टेज में आगे बढ़ने के लिए उन्हें जीतना जरूरी है। यह बताना जरूरी है कि स्मिथ ने आखिरी बार फरवरी 2024 में ऑकलैंड में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला था।
ज्ञात हो कि मार्श की गैरमौजूदगी और ट्रैविस हेड की लीडरशिप में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड के खिलाफ 67 रन से जीत के साथ अपने टी20 वर्ल्ड कप कैंपेन की शुरुआत की थी। हालांकि, ज़िम्बाब्वे के खिलाफ अपने अगले गेम में ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा उलटफेर का सामना करना पड़ा, जब सिकंदर रज़ा एंड कंपनी ने उन्हें 23 रन से हरा दिया, जिससे उनके सुपर 8 में पहुंचने के चांस खतरे में पड़ गए। यह देखना बाकी है कि स्मिथ को श्रीलंका के खिलाफ मैच के लिए प्लेइंग XI में शामिल किया जाएगा या नहीं।
मिचेल मार्श (कप्तान), ज़ेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस, कैमरून ग्रीन, नाथन एलिस, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू रेनशॉ, स्टीव स्मिथ, मार्कस स्टोइनिस और एडम ज़म्पा।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
T20 World Cup 2026