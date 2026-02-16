ऑस्ट्रेलिया की T20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड में बड़ा फेरबदल, श्रीलंका के खिलाफ मैच से पहले टीम में शामिल हुआ ये दिग्गज

ज्ञात हो कि मार्श की गैरमौजूदगी और ट्रैविस हेड की लीडरशिप में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड के खिलाफ 67 रन से जीत के साथ अपने टी20 वर्ल्ड कप कैंपेन की शुरुआत की थी। हालांकि, ज़िम्बाब्वे के खिलाफ अपने अगले गेम में ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा उलटफेर का सामना करना पड़ा, जब सिकंदर रज़ा एंड कंपनी ने उन्हें 23 रन से हरा दिया, जिससे उनके सुपर 8 में पहुंचने के चांस खतरे में पड़ गए। यह देखना बाकी है कि स्मिथ को श्रीलंका के खिलाफ मैच के लिए प्लेइंग XI में शामिल किया जाएगा या नहीं।