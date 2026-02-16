T20 World Cup 2026: संजू सैमसन ही नहीं ये दो बल्लेबाज भी चल रहे सुपर फ्लॉप, क्या सुपर 8 से पहले भारत करेगा टीम में बदलाव?

चौंकाने वाली बात यह है कि अभिषेक ने पिछली छह पारियों में मात्र 98 रन बनाए हैं और इस दौरान वे चार बार डक पर आउट हुए हैं। वहीं तिलक वर्मा इस टी20 वर्ल्ड कप में पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं। तिलक ने तीन मैचों में 25 की मामूली औसत से 75 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 122.95 का रहा है। तिलक ने यूएसए के खिलाफ 16 गेंद पर 21, नामीबिया के खिलाफ 21 गेंद पर 25 और पाकिस्तान के खिलाफ 24 गेंद पर 25 रन की पारियां खेली हैं।