16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

T20 World Cup 2026: संजू सैमसन ही नहीं ये दो बल्लेबाज भी चल रहे सुपर फ्लॉप, क्या सुपर 8 से पहले भारत करेगा टीम में बदलाव?

अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा का फॉर्म भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय है। दोनों खिलाड़ी अबतक खेले गए तीन मैचों में कुछ खास नहीं कर पाये हैं। वहीं दूसरी तरफ नामीबिया के खिलाफ ताबड़तोड़ शुरुआत देने के बावजूद संजू सैमसन बैंच गरम कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Feb 16, 2026

Tilak Verma, T20 World Cup 2026

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में तिलक वर्मा का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है (photo - BCCI)

Tilak verma and Abhishke sharma flop, T20 World Cup 2026: भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 विश्व कप 2026 में अब तक तीन मुकाबले खेले हैं और तीनों में शानदार जीत हासिल की है। पहले मैच में अमेरिका को 29 रनों से, दूसरे में नामीबिया को 93 रनों से और तीसरे में पाकिस्तान को 61 रनों से हराकर टीम ग्रुप ए में टॉप पर बनी हुई है। यह प्रदर्शन टीम के मजबूत फॉर्म को दर्शाता है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों की लगातार खराब फॉर्म टीम मैनेजमेंट के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।

अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा पूरी तरह फ्लॉप

युवा विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा का टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्रदर्शन औसत से नीचे रहा है। अभिषेक को शुरुआती मैचों में स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वे नामीबिया के खिलाफ नहीं खेल पाये। लेकिन यूएसए और पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबलों में वे डक पर आउट हुए। अभिषेक अबतक टी20 वर्ल्ड कप में अपना खाता नहीं खोल पाये हैं।

अभिषेक ने नहीं खोला अबतक खाता

चौंकाने वाली बात यह है कि अभिषेक ने पिछली छह पारियों में मात्र 98 रन बनाए हैं और इस दौरान वे चार बार डक पर आउट हुए हैं। वहीं तिलक वर्मा इस टी20 वर्ल्ड कप में पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं। तिलक ने तीन मैचों में 25 की मामूली औसत से 75 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 122.95 का रहा है। तिलक ने यूएसए के खिलाफ 16 गेंद पर 21, नामीबिया के खिलाफ 21 गेंद पर 25 और पाकिस्तान के खिलाफ 24 गेंद पर 25 रन की पारियां खेली हैं।

संजू सैमसन किया गया था ड्रॉप

विस्फोटक विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को टूर्नामेंट से ठीक पहले खराब फॉर्म और टीम कॉम्बिनेशन के कारण प्लेइंग 11 से बाहर होना पड़ा। न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैच की सीरीज में संजू को मौका मिला था, लेकिन लगातार असफलताओं के बाद इशान किशन ने विकेटकीपिंग और ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली।

ईशान किशन ने मौके को भुनाया

इशान ने पाकिस्तान के खिलाफ 40 गेंदों में 77 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर अपनी जगह पक्की कर ली और टीम को मजबूत शुरुआत दी। हालांकि, संजू को नामीबिया के खिलाफ खेलने का मौका मिला था और उस मुक़ाबले में उन्होंने भारत को ताबड़तोड़ शुरुआत देते हुए 8 गेंद पर 22 रन ठोके थे। ऐसे में क्या टीम मैनेजमेंट अभिषेक या तिलक में से किसी को ड्रॉप कर एक बार फिर संजू की ओर रुख करेग?

ये भी पढ़ें

IND vs PAK: पाकिस्तान को हराने के बाद आपस में लड़ बैठे भारतीय खिलाड़ी, हार्दिक और सूर्या से भिड़े कुलदीप यादव, Video वायरल
क्रिकेट
IND vs PAK, T20 World Cup 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

16 Feb 2026 12:12 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 World Cup 2026: संजू सैमसन ही नहीं ये दो बल्लेबाज भी चल रहे सुपर फ्लॉप, क्या सुपर 8 से पहले भारत करेगा टीम में बदलाव?

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

IND vs PAK: भारत से मिली शर्मनाक हार पर बोले कप्तान सलमान, ‘ऐसे मैचों में इमोशन्स होते हैं, पर हमें बड़ी तस्वीर देखनी होगी’

Pakistan's Captain Salman Ali Agha and India's Captain Suryakumar Yadav
क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में भारत कब-कहां और किसके खिलाफ खेलेगा तीन मैच, नोट कर लिजिये पूरा शेड्यूल

T20 World Cup 2026 India Super 8 Schedule
क्रिकेट

IND vs PAK: शर्मनाक हार न देखनी पड़े इसलिए मैच खत्म होने से पहले स्टेडियम छोड़ भागे मोहसिन नकवी, देखें वायरल VIDEO

PCB Chairman Mohsin Naqvi Viral Video, India vs Pakistan
क्रिकेट

IND vs PAK: स्टेडियम में पाकिस्तानी फैंस ने ज़ोर – ज़ोर से गाया ‘भारतीय राष्ट्रगान’, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ VIDEO

T20 World Cup 2026
क्रिकेट

सुपर-8 से ऑफिशियली बाहर हुईं ये तीन टीमें, भारत समेत इन 2 टीमों का टिकट कंफर्म, देखें लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल

T20 World Cup 2026 Points Table Update
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.