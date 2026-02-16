IND vs PAK: शर्मनाक हार न देखनी पड़े इसलिए मैच खत्म होने से पहले स्टेडियम छोड़ भागे मोहसिन नकवी, देखें वायरल VIDEO

T20 World Cup 2026, IND vs PAK: कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से बुरी तरह रौंद दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने टूर्नामेंट के सुपर-8 में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस हाई-प्रोफाइल मैच को देखने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) चेयरमैन जय शाह समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के विवादित चेयरमैन मोहसिन नकवी भी वहां थे, लेकिन अपनी टीम की बेइज्जती पूरी होने से पहले ही उन्हें मैदान छोड़कर निकलना पड़ा।