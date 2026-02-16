सुपर-8 से ऑफिशियली बाहर हुईं ये तीन टीमें, भारत समेत इन 2 टीमों का टिकट कंफर्म, देखें लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल

T20 World Cup 2026 (Photo Credit- ICC)
T20 World Cup 2026 Points Table Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ग्रुप चरण जैसे आखिरी दौर की ओर बढ़ रहा है, वैसे-वैसे सुपर-8 की जंग दिलचस्प होती जा रही है। पाकिस्तान को रौंदकर भारतीय टीम सुपर-8 में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है। जबकि इस बड़ी हार के बाद पाकिस्तान पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। इस मैच के बाद तीन टीम ऑफिशियली टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई हैं। आइये पॉइंट्स टेबल में सभी टीमों का ताजा हाल जानते हैं।
ग्रुप-ए में भारत ने लगातार तीन जीत के साथ सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर लिया है। जबकि नामीबिया की टीम लगातार तीन हार के बाद आधिकारिक रूप से टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। इस ग्रुप में यूएसए, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स में से एक टीम अगले दौर में पहुंच पाएगी।
|अंक
|टीम
|मैच
|जीते
|हारे
|बेनतीजा
|अंक
|नेट रन रेट
|1
|भारत (Q)
|3
|3
|0
|0
|6
|+3.050
|2
|यूएसए
|4
|2
|2
|0
|4
|+0.788
|3
|पाकिस्तान
|3
|2
|1
|0
|4
|-0.403
|4
|नीदरलैंड्स
|3
|1
|2
|0
|2
|-1.352
|5
|नामीबिया (E)
|3
|0
|3
|0
|0
|-2.443
ग्रुप-बी से अभी तक कोई टीम सुपर-8 में जगह नहीं बना सकी है। इस ग्रुुप में श्रीलंका, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया में से दो टीम अगले चरण में जगह बना सकती हैं। हालांकि इस होड़ में आयरलैंड भी बनी हुई है। जबकि ओमान की टीम आधिकारिक रूप से बाहर हो गई है।
|क्रम
|टीम
|मैच
|जीते
|हारे
|बेनतीजा
|अंक
|नेट रन रेट
|1
|Sri Lanka
|2
|2
|0
|0
|4
|+3.125
|2
|Zimbabwe
|2
|2
|0
|0
|4
|+1.984
|3
|Australia
|2
|1
|1
|0
|2
|+1.100
|4
|Ireland
|3
|1
|2
|0
|2
|-0.150
|5
|Oman (E)
|3
|0
|3
|0
|0
|-4.546
ग्रुप सी से वेस्टइंडीज की टीम ने लगातार तीन जीत के साथ सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर लिया है। नेपाल की टीम लगातार तीन हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर से बाहर हो गई है। अब एक स्थान के लिए इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और इटली के बीच जंग होगी।
|अंक
|टीम
|मैच
|जीते
|हारे
|बेनतीजा
|अंक
|नेट रन रेट
|1
|वेस्टइंडीज (Q)
|3
|3
|0
|0
|6
|+1.820
|2
|इंग्लैंड
|3
|2
|1
|0
|4
|-0.143
|3
|स्कॉटलैंड
|3
|1
|1
|0
|2
|0.359
|4
|इटली
|2
|1
|1
|0
|2
|-0.650
|5
|नेपाल (E)
|3
|0
|3
|0
|0
|-1.942
ग्रुप डी में सुपर-8 के लिए रोचक जंग देखने को मिल रही है। साउथ अफ्रीका की टीम लगातार तीन जीत के बाद भी अगले चरण में नहीं पहुंच सकी है। इसके पीछे की वजह अन्य टीमों के आगामी मैच हैं। हालांकि प्रोटियाज का सुपर-8 में पहुंचना तय माना जा रहा है। जबकि शेष एक स्थान के लिए न्यूजीलैंड और यूएई को सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है।
|क्रम
|टीम
|मैच
|जीते
|हारे
|बेनतीजा
|अंक
|नेट रन रेट
|1
|साउथ अफ्रीका
|3
|3
|0
|0
|6
|+1.477
|2
|न्यूजीलैंड
|3
|2
|1
|0
|4
|0.701
|3
|यूएई
|2
|1
|1
|0
|2
|-1.030
|4
|अफगानिस्तान
|2
|0
|2
|0
|0
|-0.555
|5
|कनाडा
|2
|0
|2
|0
|0
|-1.526
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
T20 World Cup 2026