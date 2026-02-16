सुपर-8 से ऑफिशियली बाहर हुईं ये तीन टीमें, भारत समेत इन 2 टीमों का टिकट कंफर्म, देखें लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल

T20 World Cup 2026 Points Table Update: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 का ग्रुप चरण जैसे आखिरी दौर की ओर बढ़ रहा है, वैसे-वैसे सुपर-8 की जंग दिलचस्‍प होती जा रही है। पाकिस्‍तान को रौंदकर भारतीय टीम सुपर-8 में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है। जबकि इस बड़ी हार के बाद पाकिस्‍तान पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। इस मैच के बाद तीन टीम ऑफिशियली टी20 वर्ल्‍ड कप से बाहर हो गई हैं। आइये पॉइंट्स टेबल में सभी टीमों का ताजा हाल जानते हैं।