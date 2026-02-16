IND vs PAK: वसीम अकरम से गर्मजोशी से गले लगकर मिले रोहित शर्मा, फिर टीम इंडिया क्यों कर रही ‘नो हैंडशेक’ का दिखावा

हर्षा भोगले ने आगे कहा कि क्रिकेट को अब बड़े राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना दिया गया है। जियोपॉलिटिकल मुद्दों को खेल से ज्यादा महत्व मिलने लगा है। मैच के आसपास का माहौल राष्ट्रवाद और राजनीतिक संदेशों से भर जाता है, जबकि खेल खुद पीछे छूटता जा रहा है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि मैदान पर खेलने वाले खिलाड़ी किसी बड़े राजनीतिक परिदृश्य का सिर्फ एक हिस्सा बनकर रह गए हैं। उनके इस नजरिए ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या खेल को पूरी तरह राजनीति से अलग रखा जा सकता है?