T20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में भारत कब-कहां और किसके खिलाफ खेलेगा तीन मैच, नोट कर लिजिये पूरा शेड्यूल

T20 World Cup 2026 India Super 8 Schedule: चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 61 रन से हराने के बाद भारतीय टीम ने भी T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में अपनी जगह सुरक्षित कर ली है। भारत ने ग्रुप चरण में लगातार तीन जीत के साथ अगले चरण में प्रवेश किया है। टूर्नामेंट की सुपर-8 स्टेज में जाने से पहले, फॉर्मेट और शेड्यूल को लेकर कुछ कन्फ्यूजन था। आईसीसी ने पहले ग्रुप स्टेज में टीमों को प्री-सीडिंग नंबर दिए हैं, जिसका मतलब है कि आने वाले हफ्तों में भारत जिन टीमों के साथ खेलेगा, वे पहले से तय हैं। हालांकि कोई बड़ा उलटफेर न हो।