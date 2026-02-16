IND vs PAK: भारत से मिली शर्मनाक हार पर बोले कप्तान सलमान, ‘ऐसे मैचों में इमोशन्स होते हैं, पर हमें बड़ी तस्वीर देखनी होगी’

T20 World Cup 2026, IND vs PAK: रविवार को भारत के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने इस करारी हार के बाद टीम को हौसला रखने और भविष्य पर ध्यान देने की सलाह दी। वहीँ, दूसरी ओर सूर्यकुमार यादव ने भारत की शानदार जीत के बाद इसे पूरे देश के फैंस के नाम किया। भले ही इस मैच को लेकर बहुत शोर मचा था, लेकिन मैदान पर मुकाबला एकतरफा रहा। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 175/7 रन बनाए और फिर पाकिस्तान की पूरी टीम को सिर्फ 18 ओवर में 114 रनों पर समेट दिया।