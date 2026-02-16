IND vs PAK: भारत से मिली शर्मनाक हार के बाद इन पाक खिलाड़ियों पर जमकर बरसे पूर्व पाक क्रिकेटर, कहा – इनका समय अब खत्म हो गया है!

T20 World Cup 2026, IND vs PAK: टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर टीम पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अब इन खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का समय आ गया है और टीम में नए और अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवाओं को मौका मिलना चाहिए। कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान को भारत के हाथों 61 रनों से भारी हार झेलनी पड़ी। इस हार के साथ ही टी-20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत और पाकिस्तान का रिकॉर्ड अब 8-1 हो गया है।