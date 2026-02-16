‘बाप तो बाप ही होता है…’, भारत की जीत पर बागेश्वर महाराज धीरेंद्र शास्त्री के बयान ने मचाई खलबली

T20 World Cup India vs Pakistan: भारत की पाकिस्तान पर टी20 वर्ल्ड कप में शानदार जीत से बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री गदगद नजर आए। पाकिस्तान पर चुटकी लेते हुए कहा, “बाप तो बाप होता है।” उन्होंने यह भी कहा कि जैसे “ऑपरेशन सिंदूर” में भारतीय सेना ने दुश्मनों को जवाब दिया था, वैसे ही क्रिकेट मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया है। इस बीच उन्होंने अपने समर्थकों से ताली बजाकर टीम इंडिया को समर्थन देने की अपील की।