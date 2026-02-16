‘दूसरी इनिंग्स में पिच बेहतर रही…’, इंडिया से करारी शिकस्त के बाद पाकिस्तानी कप्तान ने गिनाईं हार की वजह

पाकिस्तानी टीम 18 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ अपना अंतिम लीग मैच खेलेगी, जिसे जीतकर यह टीम सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर सकती है। कप्तान आगा ने कहा, "हम ऐसे कई मैच खेल चुके हैं। अब दो दिन में अगला मैच है और हमें उसी पर ध्यान देना होगा। हमें वह मैच जीतकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई करना है, उसके बाद यह एक नया टूर्नामेंट होगा।"