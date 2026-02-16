‘दूसरी इनिंग्स में पिच बेहतर रही…’, इंडिया से करारी शिकस्त के बाद पाकिस्तानी कप्तान ने गिनाईं हार की वजह

फोटो में भारतीय और पाकिस्तानी टीम के कप्तान। (इमेज सोर्स: आईएएनएस)
Ind vs Pak T20 World Cup 2026 Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने 27वें मैच में पाकिस्तान को 61 रनों से पटखनी दी है। मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा (Salman Ali Agha) ने हार का ठिकरा पिच और अपने खिलाड़ियों पर फोड़ दिया।
बता दें 176 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम की शुरुआत ही बेहद खराब रही। टीम ने सिर्फ 4.5 ओवर में 4 विकेट खो दिए। इतने बड़े झटकों के बाद टीम पूरे मैच में वापसी नहीं कर पाई और 18 ओवर में 114 रन पर ऑलआउट हो गई।
मैच के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा (Salman Ali Agha) ने कहा कि वे इस मुकाबले में चार स्पिनर्स के साथ उतरे थे, लेकिन कोई भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाया। कई महत्वपूर्ण मौकों पर टीम सही प्लान लागू नहीं कर सकी, और खराब शुरुआत ने स्थिति और मुश्किल बना दी।
सलमान ने यह भी माना कि दूसरी पारी में पिच पहले से बेहतर थी, लेकिन उनकी टीम परिस्थितियों के अनुसार खेल ही नहीं पाई। उन्होंने कहा कि ऐसे बड़े मैचों में खिलाड़ियों की भावनाएं तेज होती हैं, और टीम को इन्हें नियंत्रित करना सीखना होगा।
उन्होंने आगे कहा कि हम चार स्पिनर्स के साथ इस मैच में उतरे थे, लेकिन आज उनका दिन खराब रहा। प्लानिंग में कुछ कमी रह गई। बल्लेबाजी में भी शुरुआत अच्छी नहीं रही। अगर पावरप्ले में 3-4 विकेट गिर जाते हैं, तो आप हमेशा मैच का पीछा ही करते रह जाते हैं। दूसरी इनिंग्स में पिच बेहतर रही, लेकिन हमने परिस्थितियों के हिसाब से नहीं खेला।
3 में से 1 मुकाबला गंवाकर पाकिस्तानी टीम ग्रुप-ए की प्वाइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर लुढ़क गई है। इस टीम का नेट रन रेट -0.403 है, जबकि यूएसए (+0.787) 4 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जीत की हैट्रिक के साथ भारत ने 'सुपर-8' में प्रवेश कर लिया है।
पाकिस्तानी टीम 18 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ अपना अंतिम लीग मैच खेलेगी, जिसे जीतकर यह टीम सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर सकती है। कप्तान आगा ने कहा, "हम ऐसे कई मैच खेल चुके हैं। अब दो दिन में अगला मैच है और हमें उसी पर ध्यान देना होगा। हमें वह मैच जीतकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई करना है, उसके बाद यह एक नया टूर्नामेंट होगा।"
