पाकिस्तान की हार के बाद अपनों में पड़ी फूट! शाहिद अफरीदी ने दामाद को सरेआम लताड़ा

Shahid Afridi on Shaheen Shah Afridi: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 27वें मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया। इस मुकाबले में पाकिस्तान कहीं भी भारत के सामने नहीं टिक सका। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने स्पिन ट्रैक पर 175 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। जवाब में पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही और उसके टॉप के चार बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके और पूरी टीम 18 ओवर में 114 रन पर ही ढेर हो गई।