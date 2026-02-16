पाकिस्तान की हार से USA की जागी उम्मीदें, जानें कैसे भारत के साथ सुपर 8 में बना सकती है जगह

ग्रुप डी से ओमान की टीम पहले ही बाहर हो चुकी है, जबकि श्रीलंका, जिंबाब्वे, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें अगले दौर में पहुंच सकती हैं। ग्रुप सी से वेस्टइंडीज की टीम ने अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर ली है। इंग्लैंड की टीम इस ग्रुप से सुपर 8 में जाने की रेस में सबसे आगे चल रही है। नेपाल अपने तीनों मुकाबले हारकर बाहर हो चुकी है। ग्रुप D से न्यूजीलैंड की टीम अभी भी दौड़ में बनी हुई है। साउथ अफ्रीका ने सुपर 8 में अपना टिकट कंफर्म कर लिया है। साउथ अफ्रीका वही टीम है, जिसने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे पहले सुपर 8 में अपनी जगह सुनिश्चित की थी।