पाकिस्तान की हार से USA की जागी उम्मीदें, जानें कैसे भारत के साथ सुपर 8 में बना सकती है जगह

भारत बनाम पाकिस्तान (फोटो- IANS)
T20 World Cup 2026, Super 8 Scenario: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 27वें मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 61 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सुपर 8 में जगह बना ली है। वहीं पाकिस्तान अभी भी अगले दौर में पहुंच सकता है। हालांकि टीम इंडिया की इस जीत से पाकिस्तान की उम्मीदें भी जिंदा हैं। आइए समझते हैं कि ग्रुप से भारत के साथ कौन-सी टीम क्वालीफाई कर सकती है और पाकिस्तान कैसे बाहर हो सकता है।
भारतीय टीम अपने पहले तीनों मुकाबले जीतकर सुपर 8 के लिए क्वालीफाई कर चुकी है। पाकिस्तान ने अब तक तीन मैच खेले हैं और उसे आखिरी मुकाबला नामीबिया के साथ खेलना है। नामीबिया पहले ही सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो चुकी है, जबकि USA की टीम अपने चारों मुकाबले खेल चुकी है। अगर पाकिस्तान अपने आखिरी मैच में नामीबिया को हरा देता है, तो ग्रुप A से भारत के साथ पाकिस्तान की टीम सुपर 8 में पहुंच जाएंगी। लेकिन अगर पाकिस्तान नामीबिया से हार जाता है, तो USA की टीम सुपर 8 में पहुंच जाएगी और पाकिस्तान बाहर हो जाएगा।
नीदरलैंड्स ने अब तक केवल नामीबिया को हराया है, हालांकि उसके सुपर 8 में पहुंचने की संभावना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अगर पाकिस्तान अपना आखिरी मुकाबला हार जाए और नीदरलैंड्स की टीम भारत को हरा दे, तो सुपर 8 में भारतीय टीम के साथ नामीबिया भी सुपर 8 में पहुंच जाएगी। हालांकि उनका नेटरन रेट USA से बेहतर होना चाहिए।
ग्रुप डी से ओमान की टीम पहले ही बाहर हो चुकी है, जबकि श्रीलंका, जिंबाब्वे, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें अगले दौर में पहुंच सकती हैं। ग्रुप सी से वेस्टइंडीज की टीम ने अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर ली है। इंग्लैंड की टीम इस ग्रुप से सुपर 8 में जाने की रेस में सबसे आगे चल रही है। नेपाल अपने तीनों मुकाबले हारकर बाहर हो चुकी है। ग्रुप D से न्यूजीलैंड की टीम अभी भी दौड़ में बनी हुई है। साउथ अफ्रीका ने सुपर 8 में अपना टिकट कंफर्म कर लिया है। साउथ अफ्रीका वही टीम है, जिसने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे पहले सुपर 8 में अपनी जगह सुनिश्चित की थी।
